Son Mühür/Merve Turan- Meteoroloji yetkililerinin son değerlendirmelerine göre, Ege Bölgesi’nde hafta sonu boyunca yağışlı hava etkili olacak. İzmir, Aydın ve Manisa genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, özellikle Cumartesi ve Pazar günleri sağanak yağışlar gündeme gelecek.

Bugün hava sıcaklıkları nasıl seyredecek?

Bölgede bugün en yüksek sıcaklıklar İzmir ve Manisa’da 26, Aydın’da ise 28 derece olarak öngörülüyor. Güneşli saatlerin etkisiyle hava genel olarak hafif sıcak ve parçalı bulutlu olacak.

Yağışlar yarın Çeşme’den başlayacak

Meteoroloji, yağışların Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Çeşme Yarımadası’ndan başlayacağını ve gün içinde İzmir’in iç kesimlerine kadar ulaşacağını açıkladı. Özellikle İzmir’in güneydoğusu ve dağlık bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi ve Pazar sağanak geçişleri

Cumartesi günü İzmir’in kuzey ve batı bölgeleri ile güneydeki dağlık alanlarda, Aydın’ın il merkezi ve batı kesiminde, Manisa’nın ise kuzeybatı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü ise yağışların şiddeti artacak ve her üç ilde de sağanak etkili olacak. İzmir ve Manisa’da Aydın’a kıyasla daha yoğun yağışların görülmesi öngörülüyor.

Sıcaklıklar düşüşe geçecek

Cumartesi günü tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle: İzmir 14-25, Aydın 14-27, Manisa 13-25 derece. Pazar günü yağışlarla birlikte sıcaklıklar bir miktar düşecek ve değerler İzmir’de 15-23, Aydın’da 15-27, Manisa’da 14-23 derece arasında olacak.