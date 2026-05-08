Son Mühür/ Beste Temel- Yargıtay Başkanlığı tarafından İzmir’de düzenlenen "İş Hukuku" temalı çalıştay, yargı dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Organizasyonun temel amacı, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının Yargıtay içtihatlarıyla daha uyumlu hale getirilmesi ve hukuki uygulamalarda tam bir birliktelik sağlanması olarak açıklandı.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’in açılış konuşmasını yaptığı programa İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adalet Komisyonu Başkanı Onur Sert, komisyon üyesi İdris Arda Aygün ve çok sayıda yüksek yargı mensubu iştirak etti.

Çözüm yolları aranıyor

İzmir Adliyesi ve bölge mahkemelerinin temsil edildiği oturumlarda, iş hukuku dosyalarındaki karar farklılıklarını giderecek çözüm yolları aranıyor. Bölge mahkemesi başkan ve üyeleri, mevcut yargısal süreçlerde Yargıtay’ın benimsediği ortak yaklaşımları teknik detaylarıyla inceliyor. Özellikle yerel mahkeme kararlarının üst mahkeme standartlarına taşınması, davası süren vatandaşlar için hukuki belirlilik açısından büyük önem arz ediyor.

Çalıştay kapsamında neler yapılacak?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu’ndan alınan bilgilere göre, çalıştay boyunca iş hayatını ilgilendiren kararların standardizasyonu üzerine yoğunlaşıldı. Yargı organları arasındaki diyalogu artırmayı hedefleyen bu buluşma, aynı zamanda Bölge Adliye Mahkemelerinin performansını Yargıtay içtihatları çerçevesinde değerlendirme imkanı sunuyor. Çalıştay kapsamında yapılacak teknik oturumlarla iş hukuku uygulamalarındaki tereddütlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

