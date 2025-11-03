Son Mühür- Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, sadece Balıkesir'de değil, çevre illerde de hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli bir depremle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 4.9 (Mw) olarak ölçüldü. Bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından şiddetli hissedilen sarsıntı, endişeye yol açtı.

Depreme ilişkin detaylı veriler ilgili kurum AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Depremin merkez üssü ve teknik detayları

AFAD'ın açıklamasına göre depremin teknik bilgileri şu şekilde:

Büyüklük: 4.9 (Mw)

Yer: Sındırgı (Balıkesir)

Tarih: 2025-11-03

Saat: 15:35:37 TSİ

Enlem: 39.16861 N

Boylam: 28.34083 E

Derinlik: 11.02 km

Depremin sığ sayılabilecek bir derinlikte (11.02 km) meydana gelmesi, yüzeydeki hissedilme şiddetinin artmasına neden oldu.

İzmir ve çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedildi

Balıkesir'in coğrafi konumu ve depremin nispeten yüksek büyüklüğü nedeniyle sarsıntı geniş bir alanda hissedildi. Başta komşu iller İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa olmak üzere Ege ve Marmara'nın güneyindeki birçok ilde vatandaşlar sarsıntıyı hissettiklerini belirtti.

Özellikle İzmir'in yüksek binalarında oturan vatandaşlar, depremin şiddetini daha yoğun bir şekilde hissettiklerini sosyal medya platformları üzerinden dile getirdi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin olumsuz bir ihbar gelmediği, ancak yetkililerin bölgedeki saha taramalarına devam ettiği bildirildi.