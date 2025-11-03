Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 sanığa 3 yıl 4 ay ile 11 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verdi. 72 sayfalık gerekçeli kararda, denetim ve kontrol mekanizmalarının yetersizliği vurgulanarak, patlama riskinin önlenmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği belirtildi. Fabrikada geçmişte de elektrik kaynaklı yangınların yaşandığı ifade edildi.

Toz birikimi faciayı tetikledi

Gerekçede, değirmen bölümünde tozlanmanın sık olduğu, temizlik faaliyetlerinin özellikle pazar günleri aksadığı belirtildi.

Patlamadan kısa bir süre önce tozlu ortamda kıvılcım çıkarabilecek spiral kesim işlemi yapıldığına dikkat çekildi. Ayrıca, toz birikimini takip edecek toz sensörlerinin fabrikada bulunmadığı kaydedildi.

Patlama bir saniyede tüm bölgeye yayıldı

Kamera görüntülerine göre, yangının değirmen bölümünün zemin katında yaklaşık 1 saniye içinde meydana geldiği tespit edildi.

Kaynak noktanın elektrik odası olduğu ve burada başlayan alevin yoğun toz birikimi nedeniyle patlamaya dönüştüğü aktarıldı. Patlama, saniyeler içinde fabrikanın tamamına yayılarak büyük yıkıma yol açtı.

Sanıkların sorumluluğu belirlendi

Bilirkişi raporuna göre;

Fabrika müdürü V.U. ve korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B. birinci derecede,

İş güvenliği uzmanı D.T., elektrik bakım sorumlusu Y.T., değirmen sorumlusu Ö.K. ve idari işler sorumlusu C.B. ikinci derecede sorumlu bulundu.

Mahkeme, bilirkişi raporunun olayın teknik nedenleri ve sorumluluk zinciri açısından yeterli gerekçeye sahip olduğunu belirterek yeni bir rapor alınmasına gerek görmedi.

Sanıklara verilen cezalar

Mahkeme heyeti,

V.U. ve İ.B.’yi “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 11 yıl 8’er ay,

D.T., Y.T. ve Ö.K.’yi aynı suçtan 8 yıl 4’er ay,

C.B.’yi ise “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Fabrika müdürü V.U., adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ne olmuştu?

15 Eylül 2024’te, Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi ifadeye çağrılmış, 7’si gözaltına alınmıştı.

Soruşturma sonucunda yönetim kurulu başkanı M.M.Ö., genel müdür A.Ö. ve satın alma sorumlusu İ.A. hakkında takipsizlik kararı verilmişti.