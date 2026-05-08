Son Mühür/Selda Meşe- Hayat pahalılığı ve artan ekonomik sıkıntılar karşısında İzmir Büyükşehir yüz binlerce haneye ulaşan yüz milyonlarca liralık destekle kentte dayanışma ağını büyüttü.



İzmir Büyükşehir Başkanı Cemiil Tugay'ın göreve gelmesiyle ihtiyaç sahibi hanelere yönelik çalışmalar hız kazanırken, sosyal belediyecilik ilkesi sahada güçlü uygulamalarla hayata geçirildi. Yüz binlerce haneye ulaşan ayni ve nakdi yardımlar sayesinde vatandaşın yükü hafifletilirken, İzmir genelinde geniş kapsamlı bir sosyal dayanışma ağı kuruldu.

Sosyal belediyecilik anlayışı



Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla İzmir’de sosyal belediyecilik anlayışını somut ve sürdürülebilir bir modele dönüştürdü. Kent genelinde oluşturulan dayanışma noktalarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşıldı. Başvurular doğrultusunda sürdürülen destekler kapsamında emeklilere yönelik su faturası, kira ve market yardımları sağlandı. Afet, kriz ve günlük yaşamın her anında İzmirlinin yanında yer alan Büyükşehir Belediyesi, barınma ihtiyacı olan yurttaşlar için otel ve misafirhane hizmetlerini devreye aldı.

Vatandaşa milyonlarca liralık destek



Emeklilere yönelik; Su faturası desteğiyle 5 bin 247 haneye 2 milyon 680 bin 830 TL, Kira desteğiyle 3 bin 162 haneye 26 milyon 163 bin 500 TL, Market desteğiyle ise 13 bin 261 haneye 162 milyon 293 bin 160 TL katkı sunuldu. Şehit ve gazi ailelerinden 3 bin 343 kişiye 2 milyon 507 bin TL, 5 bin 398 üniversite öğrencisine 20 milyon 242 bin TL, Kış desteği kapsamında 54 bin 280 kişiye 54 milyon 280 bin TL, Yeni yıl desteği kapsamında 60 bin 112 kişiye 60 milyon 112 bin TL, Çölyak ve fenilketonüri hastalarına 5 milyon 871 bin TL, Afetzede yardımı kapsamında ise 2 bin 182 haneye 57 milyon 637 bin TL ulaştırıldı.

Bayramlarda dayanışma katlandı



Bayram yardımları kapsamında 2024 yılında; Ramazan Bayramı için 52 bin 584 haneye 39 milyon 438 bin TL, Kurban Bayramı için 43 bin 781 haneye 35 milyon 85 bin TL destek sağlandı. 2025 yılında; Ramazan Bayramı için 31 bin 610 haneye 31 milyon 610 bin TL, Kurban Bayramı için 37 bin 753 haneye 37 milyon 753 bin TL katkı sunuldu.

2026 yılında ise;

Altı kez planlama yapıldı ve ilk destek 64 bin 271 haneye 96 milyon 406 bin TL olarak ramazan ayında sağlandı. Sosyal Yardım Nakit Destekleri kapsamında toplamda 278 milyon 435 bin TL nakdi destek aktarıldı.

Toplumun her kesimine dokunuldu



Ayni yardımlar kapsamında; 1-5 yaş aralığında çocuğu olan 157 bin 443 haneye 8 milyon 801 bin litre süt, 159 bin 148 gıda paketi, 1527 hijyen paketi, 4 bin 454 yakacak, 3 bin 935 ev eşyası, 30 bin çocuk şampuanı, 16 bin 346 bebek bezi, 4 bin 805 mama, 2 bin 827 bebek paketi vatandaşlara ulaştırıldı.

Anneleri rahatlatan proje



Annelere çocukları ile toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma imkânı tanıyan Anne Kart projesi, sosyal dayanışma örneği olarak büyük ilgi gördü. Proje 0-4 yaş arası çocuğu olan ve yardım alması uygun görülen anneleri kapsıyor. Aylık 60 kontörlük biniş hakkı tanıyan proje kapsamında 898 bin 688 binişlik destek verildi.

Evlere sıcak yemek, okullara kahvaltı



Aşevi hizmetleriyle 13 milyon 485 bin 574 kişilik sıcak yemek, 1 milyon 234 bin 254 kişilik kahvaltı ve kumanya dağıtılırken, okullara 295 bin 527 kahvaltı paketi, çocuk merkezlerine 704 bin 940 öğün yemek, taziye noktalarına ise 1 milyon 525 bin 480 pide ve ayran desteği sağlandı.

Eğitim ve engelli hizmetleri güçlendirildi



Eğitim alanında 27 bin 564 öğrenciye 82 milyon 896 bin TL kırtasiye desteği sağlandı. Okullara hijyen paketleri ulaştırılırken, öğrencilere ulaşım, İngilizce eğitimi ve çeşitli destekler verildi. Yapay zeka destekli eğitim programlarından da binlerce öğrenci yararlandı.

Engelli hizmetleri kapsamında ise ulaşım, medikal destek, farkındalık çalışmaları ve ekipman bakımlarıyla on binlerce vatandaşa hizmet sunuldu.

Türkiye’ye örnek bir model



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında daha kapsamlı ve sistematik bir sosyal destek programı uyguluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü kapsamlı çalışmalar, sosyal belediyecilikte Türkiye’ye örnek bir model olarak öne çıkarken, kentte dayanışmanın gücünü her geçen gün daha da büyütüyor.