Son Mühür / Erkan Doğan – Karşıyaka Tramvay Hattı’nın son durağında yer alan Ataşehir İstasyonu, son günlerde etkili olan yağışların ardından adeta gölete döndü. İstasyonda tramvay vagonlarının yanaştığı alanın yaklaşık 30 santimetreye varan suyla kaplanması, hem yolcuların hem de çevre sakinlerinin tepkisini çekti.

Güvenlik zaafiyeti oluşur mu?

Elektrikle çalışan bir toplu ulaşım sistemi olan tramvayın raylarının sular altında kalması, “güvenlik zaafiyeti oluşabilir mi" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Yaşanan durumun olası bir teknik arızaya ya da kazaya davetiye çıkardığını dile getiren yolcular, yetkililerin gerekli önlemleri almamasını eleştirdi. Öte yandan istasyonda hiçbir görevlinin bulunmaması, bilet geçiş turnikelerinin çalışmaması da tepkilerin odağında yer aldı. Vatandaşlar, olumsuz koşullarda yönlendirme yapacak ya da müdahale edecek bir muhatap bulamadıklarını ifade etti.

Tramvay istasyonlarında güvenlik görevlilerinin işine son verildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro A.Ş. tarafından işletilen tramvaylarda kısa süre önce hayata geçirilen yeni sistemle birlikte güvenlik görevlilerinin işine son verilmişti. Ataşehir İstasyonu’nda yaşanan bu tablo, söz konusu kararın yolcu güvenliği açısından yeniden tartışılmasına neden oldu. Yağmur sonrası ortaya çıkan manzara, Karşıyaka Tramvay Hattı’ndaki altyapı yetersizliği ve denetim eksikliğini bir kez daha gözler önüne sererken, vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden acil ve kalıcı çözüm beklediklerini ifade etti.