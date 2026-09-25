Son Mühür- Şifa arayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bitkisel karışım, macun ve takviye edici gıdalar İzmir’de mercek altına alındı. İzmir Kuru Kahveciler, Kuru Yemişçiler ve Baharatçılar Odası, esnafın mevzuata uygun ve hijyenik koşullarda satış yapması amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İESOB Cemal Tercan Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Kurum temsilcileri; takviye edici gıdalar ile bitkisel karışımların ambalajlanması, etiketlenmesi ve satışı hususunda dikkat edilmesi gereken yasal kuralları esnafa aktardı.

"Amacımız hem esnafı hem tüketiciyi korumak"

Gıda güvenliğinin doğrudan toplum sağlığını ilgilendirdiğini belirten Oda Başkanı İlyas Gönen, toplantının temel hedeflerini açıkladı. Gönen, esnafın yasal yükümlülükleri öğrenerek cezai yaptırımlardan korunmasını, vatandaşın ise daha kaliteli ve güvenilir hizmet almasını amaçladıklarını söyledi. Toplantıda esnaf, sahada karşılaştığı sorunları kurum yetkililerine doğrudan iletme fırsatı buldu.

Vatandaşlara "Kayıtlı Esnaf" çağrısı

Bilinçsiz üretilen veya kaynağı belirsiz bitkisel ürünlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığını vurgulayan İlyas Gönen, tüketicilere uyarılarda bulundu. Şifa arayan vatandaşların mutlaka yetkili işletmeleri tercih etmesi gerektiğini belirten Gönen, şunları kaydetti:

"Takviye edici gıdalar ve bitkisel karışımlar yanlış ellerden alındığında büyük sağlık sorunlarına yol açabilir. Vatandaşlarımızdan ricamız, oda kaydı bulunan ve yasal sorumluluklarını yerine getiren işletmelerden alışveriş yapmalarıdır. Odamıza kayıtlı esnafa kefiliz; vatandaşlarımız olası bir sorunda karşılarında resmi bir muhatap bulabilirler."

Birlik Başkanı Yalçın Ata'ya teşekkür

Oda Başkanı İlyas Gönen, İESOB Başkanı Yalçın Ata’ya sektöre verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. Ata’nın göreve geldiği günden itibaren esnafın gelişimine katkı sağladığını belirten Gönen, bu dayanışmanın oda çalışmalarına büyük güç kattığını ifade etti.

