Son Mühür/ Osman Günden - Efes Selçuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nin engelsiz çocukları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Eşik Sihirli Kapı Yaz İzci Kampı”nda izciliğe adım attı. Aileleriyle birlikte katıldıkları kampta, eğlenceli etkinliklerle unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

Engelsiz çocuklardan kamp heyecanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi’nde düzenlenen “Eşik Sihirli Kapı Yaz İzci Kampı”na Efes Selçuk’tan 22 kişilik bir grup katıldı.

Efes Selçuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen kurslara devam eden engelsiz çocuklar ve aileleri, çevre ilçelerden gelen diğer katılımcılarla birlikte izcilik deneyimi yaşadı.

Doğa, dostluk ve eğlence bir arada

Kampta temel izcilik eğitimi alan çocuklar, kamp ateşi etkinliği, kil çalışması, resim ve sabah sporu gibi aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Hem çocukların hem de ailelerin sosyalleştiği etkinlik, dayanışma ve dostluk duygularını güçlendirdi.

“Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz”

Engelsiz Yaşam Merkezi Sorumlusu Gülbahar Çökmezoğlu, engelsiz çocukların yıl boyunca birçok kursta büyük başarılar gösterdiğini belirterek şunları söyledi: “Bu süreçte çocuklarımızın izcilikle tanışmasını istedik. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kampa 22 kişilik bir ekiple katıldık. Çocuklarımız izciliği çok sevdi, onların mutluluğu bizi de mutlu etti. Emeği geçen herkese ve İzmir’in tüm engelsiz çocuklarına teşekkür ediyoruz.”