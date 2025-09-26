İzmir’deki bir eğlence mekanında kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kamuoyunda tepki oluştu. Videolar üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık: “Soruşturma titizlikle sürdürülüyor”

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen hakaret” ve “müstehcenlik” suçları kapsamında H.K. ve A.S. isimli şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.K. tutuklanırken, diğer şüpheli A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suçlamalar netleşti

Savcılıktan yapılan son açıklamada, H.K.’nin “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme” ve “Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek” suçlarından tutuklandığı, A.S. hakkında ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı tedbirleri uygulandığı bildirildi.