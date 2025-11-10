TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aliağa FK, attığı 33 gol ve kalesinde gördüğü yalnızca 8 golle ligin hem en golcü hem de en az gol yiyen takımı unvanını aldı. İzmir temsilcisi, +25 averajıyla zirve yarışında iddiasını güçlendirdi.

Aliağa zirve takibini sürdürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta başarılı bir grafik çizen Aliağa FK, sezonun ilk 12 haftasında 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Topladığı 25 puanla lider Mardin 1969’un hemen arkasında yer alan sarı-siyahlılar, oyun disiplini ve skorer kimliğiyle dikkat çekti.

Savunmada duvar, hücumda yüksek tempo

Bu sezon rakip filelere 33 gol gönderen İzmir ekibi, ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Kalesinde yalnızca 8 gol gören Aliağa FK, savunma performansıyla da listenin zirvesinde yer aldı. +25 averajıyla ligin en iyi istatistiğine sahip takım hâline gelen Aliağa, şampiyonluk hedefini güçlendirdi.

Üç isimden 7’şer gol

Sarı-siyahlı ekipte Malik Karaahmet, Harun Kavaklıdere ve Mertcan Açıkgöz hücumda ön plana çıkan isimler oldu. Üç futbolcu da 7’şer golle takımın skor yükünü üstlendi. Attığı 33 golün 21’i bu üç oyuncudan gelirken, kalan 12 gol 7 farklı oyuncu tarafından kaydedildi. Bu tablo, Aliağa’nın hücumdaki çeşitliliğini de ortaya koydu.