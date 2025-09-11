Kaza, 8 Eylül’de İzmir Çevreyolu Forum Bornova kavşağında meydana geldi. Henüz plakası öğrenilemeyen otomobiliyle seyir halindeyken bariyerlere çarpan 23 yaşındaki Kayra Küçükali ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Küçükali’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı

Makine mühendisi olan ve vücut geliştirme antrenörlüğü de yapan Küçükali’nin cenazesi İzmir’deki hastane morgundan alınarak memleketi Zonguldak’a götürüldü. Uzun Mehmet Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Küçükali, toprağa verildi.