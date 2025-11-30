İzmir'in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ticari gemilerin işbirliğiyle toplam 5'i çocuk 75 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Göçmenlerden bir kısmı motor arızası nedeniyle sürüklenirken, bir kısmı ise botlarının batması sonucu denizde zor anlar yaşadı.

Dikili açıklarında motor arızası paniği

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ilk olay Dikili açıklarında yaşandı. Bölgede devriye gezen ekiplere, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi ulaştı.

İhbar üzerine derhal bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları, denizde mahsur kalan gruba ulaştı. Yapılan operasyon sonucunda, bottaki 5'i çocuk olmak üzere toplam 34 düzensiz göçmen başarılı bir şekilde kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.

Foça'da ticari gemi hayat kurtardı

İkinci ve daha tehlikeli durum ise Foça açıklarında meydana geldi. Bir lastik botun su alarak batmaya başlaması ve içerisindekilerin denize düşmesi üzerine bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Denizin ortasında zor durumda kalan göçmenlere ilk yardım, bölgeden geçmekte olan bir ticari gemiden geldi. Bu gemi, denizden kurtardığı 28 düzensiz göçmeni güvenli bir alana taşıdı. Ardından ihbar üzerine hızla intikal eden iki Sahil Güvenlik Gemisi ve üç bot, denize düşen diğer göçmenler için arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin çabalarıyla 13 kişi daha kurtarılarak toplam kurtarılan göçmen sayısı 75'e ulaştı.

Yasal işlemler için göç idaresine sevk

Kurtarılan 75 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından karaya çıkarıldıktan sonra sağlık kontrollerinden geçirildi. Yapılan idari ve hukuki işlemlerin tamamlanmasının ardından, tüm göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek süreçleri başlatıldı.