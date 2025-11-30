Bucaspor 1928, hafta içinde Adana 01 FK’yı 2-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetine ulaşmıştı. Sarı-lacivertliler, yarın Elazığspor karşısında kazanarak çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor.

Müsabaka saat 15.00’te Elazığ Stadı’nda

Elazığ Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Onur Can Dolğun yönetecek. Bucaspor 1928, zorlu deplasmanda üç puanla dönerek üst sıralara doğru tırmanmak istiyor.

Bahis soruşturması kadroyu etkiledi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında sarı-lacivertli ekip önemli kayıplar verdi.

Hasancan Yıldız ve Şerif Doğan’a 9 ay, Umut Hepdemirgil ve Ali Emir Pervanlar’a 3 ay, Buğra Akçagün, Aybars Gök ve Muzaffer Buğra Hotur’a ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Teknik direktör Tolga Doğantez, eksiklere rağmen mücadele güçlerinden taviz vermeyeceklerini ifade ederek, “Elimizdeki kadroyla en iyisini yapmak için hazırlanıyoruz” dedi.,