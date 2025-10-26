İzmir’in ilçesi Dikili açıklarında, Ege Denizi’nde yaşanan bir olayda, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen bir lastik botta bulunan 38 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, durumun tespit edilmesi üzerine bölgeye derhal deniz unsurları sevk edildi.

Sahil güvenlik hızla harekete geçti

Menemen'in yanı başında bulunan Dikili kıyılarına yakın sularda seyreden bir lastik botun, Yunanistan’a ait resmi botlar tarafından zorla Türk sularına doğru itildiği bilgisi alınır alınmaz, Türk Sahil Güvenlik ekipleri zaman kaybetmeksizin harekete geçti. Göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botun denizde savrulma tehlikesiyle karşı karşıya kalması ve can güvenliğinin riske girmesi ihtimaline karşı ekipler, bölgeye intikal ederek kurtarma operasyonunu başlattı. Botta bulunan ve zorlu deniz koşulları altında mahsur kalan toplam 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik personelinin titiz çalışmaları neticesinde sağ salim kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Kurtarılan göçmenler yasal süreç için teslim edildi

Kurtarılan 38 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldıktan sonra ilk olarak sağlık kontrollerinden geçirildi. Deniz yolculuğunun zorlukları ve geri itilme operasyonunun stresi nedeniyle yorgun ve bitkin oldukları gözlemlenen göçmenlere insani yardım ve ihtiyaç duydukları destek sağlandı. Gerekli tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından, düzensiz göçmenler, Türkiye’deki yasal süreçlerinin yürütülmesi ve idari işlemlerinin yapılması amacıyla yetkili birim olan İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.