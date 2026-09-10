İzmir temsilcisinin geleceğini ipotek altına alan dev borç yükü sonunda eritildi. Basketbol Süper Ligi’nin köklü ekibi Karşıyaka, eski oyuncusu Vernon Carey’nin kulübün boğazına kadar dayanan 1.5 milyon dolarlık FIBA dosyasını, çetin pazarlıklar sonucunda yarı fiyatına kapattı. Kulübün önündeki en büyük transfer engelini kaldıran yönetim, şimdi yönünü camiaya çevirdi. Çağrı net: "Sıra sizde!"

36 milyon lira cepte kaldı

Kulübün kapısına kilit vurma noktasına getiren dosyanın perde arkasında ciddi bir diplomasi trafiği yaşandı. 2023-24 sezonunda formayı giyen Carey, oynamadığı dönemi de kapsayan alacakları ve biriken faizleriyle tam 1 milyon 466 bin 337 dolarlık devasa bir fatura çıkarmıştı. Yönetim kurulu üyesi Selim Çınar’ın yürüttüğü mekik diplomasisi sonuç verdi. Rakam 725 bin dolara çekildi.

Doğrudan yönetim kaynaklarıyla masaya konan 425 bin dolarlık peşinat, transfer tahtasını resmen açtı. Kalan tutar ise takside bağlandı. Karşıyaka bu hamleyle tam 741 bin 337 doları (yaklaşık 36 milyon TL) kasasında tutmayı başardı.

"Hiçbir yük bu camianın iradesinden güçlü değil"

Ana sponsoru olmadan üst üste üçüncü sezona girmeye hazırlanan yeşil-kırmızılı yönetim, finansal engelleri tek tek aşarken camiaya ve potansiyel sponsorlara da açık bir çağrıda bulundu. Karamsarlık tablosunu yıktıklarını belirten yönetim kanadı, taraftarı ve iş dünyasını kenetlenmeye davet etti:

"Bu süreç sadece finansal bir yükün hafifletilmesi değil; kulübümüzün itibarını, bağımsızlığını ve istikbalini koruma mücadelesidir. Aşılmaz denilen yolları birlikte aştık. Şimdi tüm camiamızı ve sponsor adaylarımızı kulübün yanında durmaya çağırıyoruz."

Parkede ilk sınav Mersin Basket’le

Finansal krizleri bir bir çözen Kaf-Kaf, saha içine de odaklandı. Başantrenör Nenad Markovic önderliğinde 9 yeni transferle baştan aşağı yenilenen kadro, sezonun ilk ciddi provasına çıkıyor.

Yeşil-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını 12 Eylül Cumartesi günü saat 13.00’te Mersin Basket ile oynayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki bu sınavın ardından gözler İzmir derbisine çevrilecek. Karşıyaka, 15 Eylül Salı günü saat 17.00’de ligdeki hemşerisi Aliağa Petkimspor’u konuk edecek. Her iki karşılaşma da seyircisiz oynanacak.

