Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yerel yönetimler arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve bir dizi resmi temasta bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Programın ilk gününde manevi değeri yüksek ziyaretlerle güne başlayan Başkan Tugay, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin sembol isimlerini andı. Muharip Gaziler Derneği İzmir ve Ödemiş şubesi üyelerinin de eşlik ettiği heyet, adada sıcak bir ilgiyle karşılanırken, iki kardeş şehir olan İzmir ve Lefkoşa arasındaki bağların geleceği masaya yatırıldı.

Anıt Mezarlarda duygu dolu anlar ve resmi törenler

Başkan Dr. Cemil Tugay ve beraberindeki heyetin Kıbrıs temasları, adanın bağımsızlık meşalesini yakan liderlerin huzuruna çıkarak başladı. KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarlarını ziyaret eden Tugay, mozolelere çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Ziyaret sırasında anıt özel defterini de imzalayan Tugay, Kıbrıs Türk toplumunun gösterdiği tarihi direnişin Türkiye için her zaman gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Bu anlamlı başlangıcın ardından heyet, kardeş kent Lefkoşa Türk Belediyesi’ne geçerek resmi görüşmelere başladı.

"Kıbrıs davası hepimizin ortak meselesidir"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile bir araya gelen Dr. Cemil Tugay, Kıbrıs’ın Türk milleti nezdindeki müstesna yerine dikkat çekti. Kıbrıs Türk halkının geçmişte verdiği destansı mücadeleyi hatırlatan Tugay, merhum Başbakan Bülent Ecevit’in kararlılığıyla gerçekleştirilen müdahalenin tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. 2019 yılında iki şehir arasında imzalanan kardeş şehir protokolünün sadece kağıt üzerinde kalmadığını, aksine her geçen gün güçlendiğini ifade eden Tugay, "Bu güzel adada bulunmak bizler için büyük bir onur. Misafirperverliğiniz için şükranlarımızı sunuyoruz," dedi.

Dayanışma Mesajı: "İzmir’in desteğini her zaman hissettik"

Ev sahibi Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ise İzmir heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile olan ilişkilerin pandemi gibi zorlu süreçlerde dahi dijital kanallar üzerinden kesintisiz sürdüğünü hatırlattı. İzmir’in uluslararası düzeydeki gücünün Lefkoşa için bir fırsat olduğunu belirten Harmancı, özellikle Kıbrıslı gençlerin yaşadığı izolasyonun aşılmasında bu tür iş birliklerinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Harmancı ayrıca, Türkiye’deki demokratik süreçlere ve yerel yönetimlere yönelik hukuki gelişmelere de değinerek sosyal demokrat dayanışmanın önemine işaret etti.

Spor ve kardeşlik Parkı’nda anlamlı zeytin fidanları

Ziyaretin en dikkat çekici bölümlerinden biri, Kaymaklı bölgesinde inşaatına başlanan Spor ve Kardeşlik Parkı alanında gerçekleşti. Yaklaşık 100 milyon TL’lik dev bir yatırımla hayata geçirilecek olan 30 bin metrekarelik park projesini inceleyen iki başkan, alana sembolik bir dokunuşta bulundu. Başkan Tugay’ın Kıbrıs gazisi olan babası Cemal Tugay’ın aziz hatırasına park alanına üç adet zeytin fidanı dikildi. Futbol ve basketbol sahalarından tenis kortlarına, fitness salonlarından bisiklet yollarına kadar geniş bir sosyal donatıya sahip olacak projenin, bölge gençliği için önemli bir merkez olacağı ifade edildi.

Tarihi surlariçi gezisi ve şehitlik ziyareti

Resmi görüşmelerin ardından Lefkoşa’nın tarihi dokusunu barındıran Surlariçi, Bandabuliya ve Arasta bölgelerini kapsayan bir gezi turu düzenlendi. Esnafla sohbet eden ve halkın taleplerini dinleyen Tugay, kentin kültürel mirası hakkında Başkan Harmancı’dan bilgi aldı. İlk günün finalini Boğaz Şehitliği ziyaretiyle yapan Dr. Cemil Tugay, vatan toprağı için can veren kahramanları rahmetle anarak anıta çelenk bıraktı.

İkinci gün programı: Yeni protokoller ve Cumhurbaşkanlığı randevusu

Başkan Tugay’ın KKTC temasları bugün de yoğun bir tempoyla devam ediyor. Program kapsamında Yeni Dünya +1 Kafe ve El Ele Kreşi gibi sosyal projeleri inceleyecek olan heyet, ardından spor ve rekreasyon alanları oluşturulmasına dair yeni bir ortak protokol imzalayacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ziyaretinin zirve noktasında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından makamında kabul edilecek. Bu görüşmede, iki ülke arasındaki yerel yönetim stratejilerinin ve İzmir-KKTC ilişkilerinin daha ileri bir noktaya taşınması hedefleniyor.

