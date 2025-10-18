İzmir temsilcisi Göztepe, tarihine adını altın harflerle yazdırmış iki efsane futbolcusunu yapay zekayla yeniden buluşturdu. Gürsel Aksel ve Nevzat Güzelırmak’ın vefat yıldönümlerinde hazırlanan iki bölümlük özel anma filmi, kulüp camiası ve futbolseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Yapay zeka ile tarih canlanıyor

Süper Lig’in köklü ekibi Göztepe, Avrupa’da yarı finale yükselen ilk Türk takımı olarak tarih yazan kadrosundan iki unutulmaz ismi, yapay zekanın gücüyle bir araya getirdi. Gürsel Aksel ve Nevzat Güzelırmak, 12 Ekim’de, 42 yıl arayla aynı gün hayata veda etmişti. Yönetmen Erdi Tokol’un tamamen yapay zekaya dayalı hazırladığı projede, iki efsane sembolik olarak Gürsel Aksel Stadı’nda yeniden buluşturuldu.

İlk bölüm: Gürsel Aksel’in futbol tutkusu

Serinin ilk filmi, “Koca Kaptan” Gürsel Aksel’in 47’nci vefat yıldönümüne özel hazırlandı. Film, Göztepe’nin profesyonelliğe adım attığı dönemi simgeleyen Aksel’in imzasıyla açılıyor. Yapay zeka destekli görsellerle Aksel’in liderliği, futbol tutkusunu ve kulübe adanmış yaşamı detaylı biçimde anlatılıyor.

İkinci bölüm: Nevzat Güzelırmak ve efsanevi buluşma

İkinci bölüm ise Nevzat Güzelırmak’ın 5’inci vefat yıldönümüne ithaf edildi. “İngiliz Nevzat” olarak bilinen oyuncunun çocukluk yıllarından profesyonel futbolculuğuna uzanan hikayesi canlandırılırken, final sahnesinde iki efsane Gürsel Aksel Stadı’nda sembolik olarak bir araya geliyor.

Bu sahne, aynı gün vefat eden dostların anısına anlamlı bir selam niteliği taşıyor. Gürsel Aksel, 1978’de Rize’deki benzin istasyonu patlamasında 41 yaşında hayatını kaybetmiş, Nevzat Güzelırmak ise 2020’de aramızdan ayrılmıştı.

Dijital arşivle tarih yeniden yazıldı

Projede 70’in üzerinde arşiv fotoğrafı işlendi, 170 dijital görsel üretildi ve 200’ü aşkın video oluşturuldu. Yönetmen Tokol, 1950’ler ve 1960’ların formaları, renk paletleri ve saha düzenlerini birebir referans alarak dönemi dijital ortamda yeniden tasarladı.

Özellikle sınırlı görsel arşive sahip mekanlar, yapay zekayla detaylı biçimde canlandırıldı. Nevzat Güzelırmak filminde, Gürsel Aksel Stadı’nın henüz antrenman sahası olarak kullanıldığı dönem de dijital olarak gösterildi. Projeler, Göztepe’nin tarihsel belleğini koruyan bir kültürel miras çalışması olarak öne çıktı.

Erdi Tokol: “Göztepe’ye duyduğum sevginin yansıması”

Yönetmen Erdi Tokol, projeyi şöyle özetledi: “Bu filmler, sadece bir yapay zeka çalışması değil, efsanelerimize ve Türk futboluna bir saygı duruşudur. Gürsel Aksel ve Nevzat Güzelırmak aynı gün aramızdan ayrıldılar; onları aynı sahada, aynı ışığın altında buluşturmak istedim. Bu anma filmi, kulübüm Göztepe’ye duyduğum sevginin ve aidiyetin yansımasıdır. Umuyorum ki, o dönemin azmi ve ruhu gelecekte de yeniden Avrupa sahnelerinde hayat bulacak.”