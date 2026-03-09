Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in sağlık vizyonuna değer katan bir gelişme, Torbalı Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen ve tıp literatürüne geçecek nitelikteki başarılı operasyonla kayıtlara geçti. Hastane tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu müdahale sayesinde, hareket kabiliyetini tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya olan bir hastanın ayak bileği fonksiyonları modern cerrahi yöntemlerle kurtarıldı. "Talus osteonekrozu" olarak bilinen ve halk arasında kemik çürümesi olarak adlandırılan zorlu bir rahatsızlıkla mücadele eden hasta, klasik dondurma yöntemleri yerine uygulanan yenilikçi tedaviyle sağlığına yeniden kavuştu.

Kemik dondurmadan kurtuluş

Daha önce başvurduğu pek çok sağlık merkezinde ağrılarının dindirilmesi için "artrodez" yani eklemin cerrahi olarak sabitlenmesi ve dondurulması önerilen hasta, bu yöntemin beraberinde getireceği kalıcı hareket kaybı riskiyle yüzleşmişti. Ayak bileği eklemini dondurmak her ne kadar kronik ağrıyı dindirebilse de, bireyin yürüme mekaniğini bozarak yaşam kalitesini ciddi ölçüde sınırlayan bir çözüm olarak biliniyor. Torbalı Devlet Hastanesi’nin uzman kadrosu, hastanın bu dezavantajlı süreci yaşamaması adına harekete geçerek, eklemin doğal yapısını korumayı esas alan bir tedavi planı hazırladı.

Op. Dr. Azat Dzhumukov ve Op. Dr. Özgür Binbaş’tan kritik müdahale

Hastanenin tecrübeli hekimleri Op. Dr. Azat Dzhumukov ve Op. Dr. Özgür Binbaş, vaka üzerinde yaptıkları detaylı incelemeler sonucunda, klasik yöntemlerin ötesine geçerek "kıkırdak transferi" operasyonunu uygulama kararı aldı. Büyük bir titizlikle gerçekleştirilen cerrahi işlemde, fonksiyon kaybını önlemek ve eklem hareket açıklığını muhafaza etmek temel öncelik olarak belirlendi. Uzman cerrahların koordineli çalışması sonucunda başarıyla tamamlanan operasyon, Torbalı Devlet Hastanesi’nin cerrahi yetkinliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Yaşam kalitesini odak noktasına alan tedavi yaklaşımı

Ameliyat sonrası değerlendirmelerde bulunan tıp ekibi, temel amaçlarının sadece semptomatik bir iyileşme sağlamak değil, hastanın sosyal ve fiziksel yaşam standartlarını en üst seviyede tutmak olduğunu ifade etti. Müdahale sonrasında elde edilen klinik verilerin son derece olumlu ve "yüz güldürücü" olduğu belirtilirken, hastanın ayak bileğindeki hareket kabiliyetinin başarıyla korunduğu gözlemlendi. Yeni nesil tedavi protokolü sayesinde hasta, günlük aktivitelerine kısıtlama olmaksızın, kontrollü ve güvenli bir şekilde geri dönme şansı elde etti.

Bölgesel sağlık hizmetlerinde yeni bir vizyon

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında hizmet veren Torbalı Devlet Hastanesi için bir ilk olma özelliği taşıyan bu operasyon, kurumun bilimsel gelişmeleri yakından takip eden vizyonunu somutlaştırdı. En güncel tıbbi yöntemlerin başarıyla uygulandığı bu vaka, hareket koruyucu cerrahi seçeneklerin kamu hastanelerinde de yüksek başarıyla icra edilebileceğini gösterdi.