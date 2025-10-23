13-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde polis ekipleri, şehir genelinde farklı noktalarda asayiş uygulamaları yaptı. Uygulamalarda yapılan aramalarda 32 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 899 gram çeşitli türlerde yasaklı madde, 30 bin 59 adet yasaklı madde ve 11 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonlarında 174 kişiye işlem yapıldı

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçlarından 174 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca kent genelinde farklı suçlardan aranan 195 kişi polis ekiplerince yakalandı.

136 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 136’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kentte huzur ve güven ortamının korunması için benzer denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.