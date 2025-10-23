Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesinde karada düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi bölgeye sevk edildi. Ekipler, yaptıkları aramada 4’ü çocuk toplam 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Foça açıklarında 30 kişi kurtarıldı

Foça ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botu bölgeye yönlendirildi. Ekipler, aralarında 16 çocuğun da bulunduğu 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Menderes’te geri itilen göçmenler kurtarıldı

Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot tespit edildi. Olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri, 1’i çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgede tespit edilen başka bir hareketli lastik bot da durduruldu. Yapılan kontrolde, 11’i çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar’da iki ayrı operasyon

Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, tespit ettiği fiber tekneyi durdurdu. Teknede 7’si çocuk toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir diğer olayda ise, motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber karinalı lastik bottan yardım çağrısı alındı. Ekipler, bölgeye ulaşarak 9’u çocuk 23 düzensiz göçmeni kurtardı. Operasyon kapsamında göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Göçmenler il göç idaresine teslim edildi

Kurtarılan ve yakalanan toplam 128 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli ise jandarma ekiplerine teslim edildi.