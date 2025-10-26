İzmir’de yaşayan, 96 santimetre boyunda ve 27 kilo ağırlığında olan akondroplazi (cücelik) hastası Serhat Gündoğdu (39), tiyatroyu hayata tutunma aracı haline getirdi. Günlük yaşamında yürüme zorluğu çeken ve günde en fazla 20 dakika yürüyebilen Gündoğdu, buna rağmen evine kapanan akondroplazi hastalarına ilham oluyor. Gündoğdu, "Benim gibi akondroplazi olan arkadaşlarım genellikle evde kalmayı tercih ediyor, kendilerini dış dünyaya kapatıyorlar. Ben bu sorunun üstesinden tiyatro ile geldim. Benimle alay edenlere karşı ben de mizahı kullanıyorum," diyerek sanatın dönüştürücü gücünü ifade etti.

Erken yaşta teşhis edilen nadir hastalık ve güncel tedavi süreci

Serhat Gündoğdu'ya akondroplazi tanısı, 3 yaşındayken göğüs kafesinde başlayan çıkıklık ve hareketlerindeki kısıtlılıklar üzerine yapılan kontroller sonucunda 6 yaşında konuldu. Ailesinde başka bir akondroplazi hastası bulunmayan Gündoğdu, 3 çocuklu bir ailede büyüdüğünü ve özellikle kardeşi Serdar Gündoğdu’nun kendisine büyük destek olduğunu belirtti. Yaş ilerledikçe hareket zorluğunun arttığını ifade eden Gündoğdu, uzun süredir tekerlekli sandalye kullandığını çünkü günde 20 dakikadan fazla yürümenin eklem ağrılarına neden olduğunu dile getirdi. Yaklaşık beş ay önce Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde devlet güvencesiyle yeni bir tedaviye başladığını açıklayan Gündoğdu, haftada bir gün metabolizma bölümünde sıvı ilaç enjekte edildiğini ve bu ilacın hem bağışıklığını güçlendirdiğini hem de iç organlarının büyümesini kontrol altına aldığını söyledi.

Sanatçı ruhla sosyalleşme ve istihdam çağrısı

Gündoğdu, amatör olarak başladığı tiyatroya olan tutkusunu iki farklı grupta (biri özel, biri Gaziemir Belediyesi’ne ait) sürdürüyor. 7 Kasım'da yeni bir oyunla sahneye çıkacak olmanın heyecanını taşıyor. Daha önce televizyonda yayınlanan "Yeşil Deniz" dizisinde iki sezon boyunca, 20 bölümde rol aldığını da belirten Gündoğdu, tiyatronun kendisi için sadece bir sanat dalı değil, aynı zamanda hayata tutunma ve sosyalleşme kaynağı olduğunu vurguladı. Ancak, kendisi gibi akondroplazi hastaları için kalıcı bir istihdam ortamının sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, bunun hem sosyalleşmelerini sağlayacağını hem de gelir elde etmelerini kolaylaştıracağını belirtti. Emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını söyleyen Gündoğdu, günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları da paylaştı; bazı otobüs şoförlerinin duyarsızlığı, ATM'lerde boyunun yetmemesi ve metroya binerken tekerlekli sandalyesinin boşluğa takılması gibi sorunlarla mücadele ettiğini anlattı.

Dernekten farkındalık ve yaşam alanı talebi

Ege Fark Yaratanlar Dernek Başkanı Mehmet Aksaç ise dünya ortalamasına göre 40 bin doğumda bir görülen akondroplazi hastalarının toplumsal yaşamını kolaylaştırmak için çalıştıklarını aktardı. Derneğin 2019’dan bu yana akondroplazi hastalarına istihdam sağlanması yönünde çaba gösterdiğini söyleyen Aksaç, Karşıyaka Belediyesi’nden bu hastaların çalışabileceği bir kafe talebinde bulunduklarını belirtti. Aksaç, akondroplazi hastalarının günlük 5 saatten fazla çalışamayacağını ve ağır işlerde bulunamayacağını vurgulayarak, toplumda bir farkındalık yaratılmasının elzem olduğunu ifade etti. Gündoğdu’nun 39 yaşında olmasına rağmen çocuk reyonlarından giyinmesi, 31 numara ayakkabı bulmakta zorlanması gibi zorluklara dikkat çekerek, bu bireylerin yaşadığı sosyal ve fiziksel zorlukların daha fazla duyurulması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, toplumsal önyargılar nedeniyle bu hastaların genellikle kendi aralarında evlenmek zorunda kaldığına dikkat çekerek, ailelerin bu konudaki tutumunun değişmesi çağrısında bulundu.