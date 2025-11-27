Son Mühür / Atakan Başpehlivan Klaros Antik Kenti'nin kazı Başkanı Doç. Dr. Onur Zunal, basın mensuplarına Klaros'un tarihi ve kazı çalışmalarıyla ilgili önemli bilgilendirmelerde ve açıklamalarda bulundu.

Onur Zunal: Klaros bildiğimiz en eski kehanet merkezlerinden biridir

İzmir'in, Menderes ilçesinde bulunan Klaros Antik Kenti'nin 3300 yıl önce kurulduğunu belirterek, söz konusu kentin önemli bir kehanet merkezi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Onur Zunal, "Burada bulunamızı Saya Holdinge borçluyuz. Bu sponsorluk çok değerli Kültür varlıklarının ortaya çıkma çok kıymetli. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda birlikte daha güzel işler yapacağız. Şunu söylemek gerekiyor Klaros günümüzden 3300 yıl önce kurulmuş ve pagan inancının çok önemli bir kehanet merkezidir.

Antik dönemden bildiğimiz en eski kehanet merkezlerinden biridir. Klaros bir kent değil, kent dışı bir kutsal alandır. Dolayısıyla Klaros yunan mitolojisi tanrjlatından Apollon'ndan kaynaklı önemli bir kehanet merkezidir. Üç kehanet merkezi arasında Klaros en erken kurulmuş olanıdır. Arkeolojik veriler bize Klaros'un MÖ 12.yüzyılda kurulduğunu gösteriyor. Sonrasında MÖ 7.yüzyılda Apollon kültü buraya geliyor ve burada büyük tapınaklar inşaa edilmeye başlanıyor. Antik dönemde yazılmış metinlerin büyük bir kısmı günümüze kadar korunmuştur." ifadelerini kullandı.

"1900'lü yıllarda sistemli araştırmalar başlıyor"

Öte yandan Klaros Antik Kenti'nin kazı süreçleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan ve kazının ana sponsoru Saya Holding'e teşekkür eden Zunal, "1903 ve 1914 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden özel bir izinle arkeologlar bu bölgeye getiriliyor. Kazılar gerçekleşiyor ve sistemli araştırmalar başlıyor. İlk olarak kutsal alanın giriş kapısı ortaya çıkarılıyor. Sonrasında dünya savaşı nedeniyle kazılara ara veriliyor.

2001-2019 yılları arasında Ege Üniversitesi buradaki kazıları yürütüyor önemli yapılar ortaya çıkarılıyor. Buradaki kült heykeller bilmediğimiz örnekler, 5 yıllık bir projemiz vardı. Heykellerin tamamı dağınık bir şekilde duruyordu ve biz bunları detaylı bir şekilde belgeledik. Bu anlamda Saya Holding'e çok teşekkür ediyoruz." diyerek, sözlerini noktaladı.