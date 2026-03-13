Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin ulaşım konforunu artırmak ve kamusal alanları modernize etmek amacıyla yürütülen saha çalışmalarını gece yarısından şafak vaktine kadar yerinde takip etti. "Güzel İzmir Hareketi" kapsamında Bayraklı ve Buca ilçelerinde yoğunlaşan faaliyetleri inceleyen Başkan Tugay, mesaisine gece saat 01.00 sularında Bayraklı Sevgi Yolu’nda başladı. Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik ve İZBETON yetkililerinin eşlik ettiği ziyarette Tugay, asfaltın sıcaklığında ve altyapının zorlu koşullarında ter döken işçilerle bir araya gelerek yorgunluk çayı içti ve personelin moralini yükselten samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Bayraklı sevgi yolu: Antik esintilerle modern dönüşüm

Bayraklı’nın ticari ve sosyal kalbi niteliğindeki Sevgi Yolu, yaklaşık 6 bin metrekarelik dev bir operasyonla baştan aşağı yenileniyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projede, sadece görsel bir düzenleme değil, aynı zamanda köklü bir altyapı devrimi gerçekleştiriliyor. Yağmur suyu ve içme suyu hatlarının modernize edildiği çalışmalarda, altyapısı biten bölgeler hızla betonlanarak üst yapıya hazır hale getiriliyor. Toplamda 5 bin 800 metrekarelik alana serilecek granit kaplamalar ve estetik dokunuş katan podima taşları, kullanılan özel sentetik zemin çözümleri sayesinde İzmir’in mevsimsel koşullarına karşı uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapı sunacak.

Projenin en dikkat çekici detayını ise tarihe saygı duruşu niteliğindeki sanatsal yaklaşımlar oluşturuyor. Tasarım ekibi, Bayraklı sınırları içerisinde yer alan Smyrna Höyüğü’ndeki arkeolojik keşiflerden ve antik motiflerden esinlenerek zemin kaplamalarına hayat veriyor. Kazılarda gün yüzüne çıkarılan tarihi bezemeler, modern bir yorumla podima taşlarına işlenerek sokağın dokusuna işleniyor. 335 metre uzunluğundaki bu yaya aksı; saksılı peyzaj alanları, modern oturma grupları ve yeni nesil aydınlatma sistemleriyle tamamlandığında, hem tarihi mirası yaşatan hem de ticari canlılığı artıran estetik bir cazibe merkezi kimliği kazanacak.

Buca’nın ana arterlerinde konforlu ulaşım hamlesi

Başkan Tugay’ın gece mesaisindeki ikinci durağı ise Buca’nın trafik yükünü omuzlayan en kritik noktalarından biri olan Uğur Mumcu Caddesi oldu. Buca Heykel ile Çevik Bir Meydanı arasındaki on binlerce aracın kullandığı bu güzergâhta, asfalt serim çalışmaları trafiği aksatmamak adına gece gündüz demeden kesintisiz devam ediyor. Yolun zeminini daha güvenli ve akıcı bir hale getirmeyi amaçlayan ekipler, caddenin yanı sıra Aydoğdu Mahallesi’ndeki stratejik sokaklarda da asfaltlama faaliyetlerini sürdürüyor. Yol yenileme seferberliği kapsamında kentin ulaşım kalitesi, teknik standartları yüksek malzemelerle bir üst seviyeye taşınıyor.

İzmir’in her noktasında eş zamanlı onarım seferberliği

Büyükşehir Belediyesi’nin saha gücü olan İZBETON ekipleri, geniş ölçekli asfalt serimlerinin yanı sıra mahalle aralarındaki hasarlı noktalara da anında müdahale ediyor. Uğur Mumcu Caddesi'ndeki büyük operasyonla eş zamanlı olarak, yama ekipleri Ufuk ve Göksu mahallelerinde tespit edilen bozuk zeminlerin onarımını gerçekleştiriyor. Başkan Tugay, sahadaki incelemeleri sırasında tüm bu sürecin İzmir’in yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulayarak, personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

