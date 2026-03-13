Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayındır merkez yerleşimine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nı askıya çıkardı. Plan paftaları ve plan açıklama raporu ilan edilerek vatandaşların incelemesine açıldı.

Belediye tarafından hazırlanan planın, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda oluşturulduğu belirtilirken, Bayındır merkezindeki mevcut yerleşim dokusunun yeniden düzenlenmesi ve kentsel gelişimin yönlendirilmesi amaçlanıyor. Plan kapsamında konut alanları, ticaret alanları, sanayi bölgeleri, sosyal donatı alanları, park ve yeşil alanlar ile ulaşım akslarına ilişkin yeni planlama kararları getiriliyor.

Amaç: Plansız büyümeyi kontrol altına almak

Plan açıklama raporunda çalışmanın temel amacının, plansız gelişimden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak ve kentsel gelişimi kontrollü bir şekilde yönlendirmek olduğu ifade edildi. Ayrıca üst ölçekli plan kararlarının alt ölçekli planlara aktarılması, kentin sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve sürdürülebilir bir yerleşim düzeninin oluşturulması hedefleniyor. Raporda Bayındır merkezinde yaşanan plansız büyüme, altyapı eksiklikleri ve mekânsal dağınıklığın yeni planla giderilmesinin amaçlandığı vurgulanırken, kültürel ve doğal değerlerin korunarak gelişmenin yönlendirilmesi gerektiği de ifade edildi.

252 hektarlık alan planlandı

Planlama çalışmasının Bayındır merkezinde yaklaşık 252 hektarlık alanı kapsadığı belirtilirken Sadıkpaşa, Fatih, Demircili, Hatay, Yeni, Mithatpaşa, Hacıibrahim, Camii, Kurt, Hacıbeşir, Orta, Çınar ve Yenice mahallelerinin planlama sınırları içerisinde yer aldığı kaydedildi. Alanın çevresinde ise büyük ölçüde tarım arazileri bulunuyor. Planın hazırlanma sürecinde ilgili kamu kurumlarından alınan görüşlerin, mevcut imar planlarının, demografik verilerin ve arazi kullanım analizlerinin değerlendirildiği belirtildi. Belediye tarafından yapılan analiz-sentez çalışmaları, kurum görüşleri ve saha incelemeleri doğrultusunda plan kararlarının oluşturulduğu ifade edildi.

Tartışma yaratabilecek kararlar

Öte yandan planın askıya çıkarılması, Bayındır’ın gelecekteki gelişim yönünü belirlemesi açısından kritik bir adım olarak görülüyor. Planla birlikte yerleşim yoğunluklarının artırılması, yeni gelişme alanlarının açılması ve kentsel kullanım kararlarının yeniden dağıtılması gibi düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.