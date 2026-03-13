Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in ekonomik geleceğini şekillendiren en önemli platformlardan biri olan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK), 144’üncü buluşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Tarihi Havagazı Fabrikası’nın atmosferinde, İEKKK Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in açılış konuşmasıyla başlayan zirvede, kentin kalkınma stratejileri mercek altına alındı. Başkan Tugay, toplantıda yaptığı konuşmada, İzmir’in küresel ölçekte hak ettiği konuma ulaşması için tarımdan teknolojiye, gastronomiden turizme kadar çok katmanlı bir büyüme hamlesinin şart olduğunu vurguladı.

Tarımda markalaşma hamlesi: Zeytinyağına global dokunuş

İzmir’in bereketli toprakları ve dört ana havzasıyla tarım ve hayvancılık alanında eşsiz bir potansiyele sahip olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Cemil Tugay, özellikle stratejik ürünlere odaklandıklarını ifade etti. İzmir’i "zeytin ve üzümün ana vatanı" olarak tanımlayan Tugay, kentin yerel değerlerini sadece üretmekle kalmayıp, bu ürünleri uluslararası standartlarda üst kaliteye taşıyacak özel projeler yürüttüklerini müjdeledi. Hedef, İzmir zeytinyağını dünyadaki rakipleriyle yarışır hale getirerek, yerel üreticinin emeğini küresel bir marka değerine dönüştürmek olarak belirlendi.

İzmir lezzetleri dünya başkentlerine çıkarmaya hazırlanıyor

Kentin sanayi, inovasyon ve yazılım gibi alanlarda küresel bir rekabet gücü kazanması gerektiğini belirten Başkan Tugay, gastronominin bu süreçteki lokomotif rolüne dikkat çekti. İzmir’in zengin mutfak kültürünün sadece yerel bir değer olarak kalmaması gerektiğini savunan Tugay, "Gastronomi, İzmir’in geleceğinde çok parlak bir başlık. Mayıs ayı itibarıyla Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen başkentlerinde İzmir’in lezzet kültürünü tanıtacağımız özel etkinlikler serisini başlatıyoruz," dedi. Bu hamleyle İzmir, dünya gastronomi haritasında "ziyaret edilmesi gereken rotalar" arasında üst sıralara tırmanacak.

Tarih ve doğanın gastronomi ile harmanlandığı yeni rota

Başkan Tugay, İzmir’e turist çekmek için bütüncül bir cazibe merkezi oluşturma hedefinden bahsetti. Gelecek dönemde kente gelen bir ziyaretçinin; Kadifekale’deki antik tiyatrodan Smyrna’nın kadim sokaklarına uzanan bir tarih yolculuğuna çıkacağını, aynı zamanda muhteşem gastronomi rotalarında yerel ürünlerle buluşacağını ifade etti. Kuş Cenneti ve Doğal Yaşam Parkı gibi doğa odaklı alternatiflerin de bu zincirin bir parçası olacağını kaydeden Tugay, turistlerin kendi dillerinde konuşan profesyonel rehberlerle ağırlanacağı, kaliteli bir hizmet ekosisteminin kurulacağını belirtti.

"Doğru yatırım ve kolektif çalışma İzmir’i zenginleştirecek"

İzmir’in zenginleşmesi ve kalkınması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Başkan Cemil Tugay, kentin yerel sermayesinin mantıklı ve vizyoner yatırımlara yönelmesi gerektiğini savundu. Sadece yerel dinamiklerin değil, dışarıdan gelecek nitelikli yatırımların da kente çekilmesi için ortak bir akılla hareket edilmesinin zorunluluk olduğunu vurgulayan Tugay, "Bu şehrin her bir köşesini kıymetli kılmak zorundayız. Doğru yatırımlar ve uluslararası tanıtım bir araya geldiğinde İzmir’in verimliliği katlanarak artacaktır," diyerek kentin tüm paydaşlarına çağrıda bulundu.