İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir firari olan D.E.K.’nin yerini belirlemek için çalışma başlattı. Ekipler, 2 yıldır aranan şüphelinin Karabağlar’daki bir adreste saklandığını tespit etti.

15 farklı suçtan kaydı var

Yapılan incelemelerde D.E.K.’nin “yaralama”, “tehdit”, “hükümlü ya da tutuklunun kaçması”, “kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi”, “hakaret” ve “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” gibi 15 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Operasyonla yakalandı

Tespit edilen adrese sabah saatlerinde operasyon düzenleyen polis ekipleri, D.E.K.’yi saklandığı yerde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

33 yıl hapis cezası var

Hakkında toplam 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen D.E.K.’nin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderileceği bildirildi.