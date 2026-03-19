İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile birlikte arife gününde Urla Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan iftar sofrasına katıldı. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın da yer aldığı programda çok sayıda vatandaş aynı sofrada buluştu.

İftar programında konuşan Tugay, İzmir’in köklü kültürüne ve toplumsal değerlerine vurgu yaptı.

“Bu görevler geçici, önemli olan değerler”

Başkan Tugay, konuşmasında kamu görevlerinin geçici olduğuna dikkat çekerek, asıl önemli olanın toplumun sahip olduğu değerler olduğunu ifade etti.

“Bizler geçici olarak bu görevlerde bulunan insanlarız. Önemli olan bu şehrin insanlarının dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını yaşatmasıdır” diyen Tugay, İzmir’in bu yönüyle örnek bir şehir olduğunu dile getirdi.

“Ramazan eşitliğin en güçlü hatırlatıcısı”

Ramazan ayı boyunca İzmir’in 30 ilçesinde iftar sofraları kurduklarını hatırlatan Tugay, bu sofraların toplumsal eşitliğin simgesi olduğunu belirtti.

“Zengin, yoksul, genç, yaşlı herkes aynı sofrada buluşuyor. Bu bize bütün insanların eşit olduğunu hatırlatıyor” ifadelerini kullanan Tugay, özellikle yöneticilerin bu mesajı unutmaması gerektiğini vurguladı.

“Toplumun ihtiyacı dürüst ve vicdanlı insanlar”

Konuşmasında toplumsal değerlerin önemine değinen Tugay, iyilik ve doğruluğun altını çizdi.

“Bizim hırslı insanlara değil, doğru ve dürüst insanlara ihtiyacımız var” diyen Tugay, sevgi ve dayanışmanın olduğu bir toplumun daha güçlü olacağını ifade etti.

Tugay, gelecek nesillere bu değerlerin aktarılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

“İyilik her şeyin üstesinden gelir”

İyiliğin toplumdaki en güçlü değer olduğunu belirten Başkan Tugay, vatandaşlara birlik çağrısı yaptı.

“İyilik güçtür, iyilik her şeyi yener” diyen Tugay, insanların doğru ile yanlışı ayırt edebilecek vicdana sahip olduğunu vurguladı.

Şiddet, kötülük ve doğaya zarar veren her davranışın karşısında durulması gerektiğini belirten Tugay, herkesin doğrunun yanında yer alması gerektiğini söyledi.

İzmir vurgusu: “Bu şehir iyiliğin ve eşitliğin kenti”

Tugay, İzmir’in değerlerine sahip çıkan bir şehir olduğunu belirterek, “İzmir; vatanını seven, eşitliği savunan insanların kentidir” dedi.

İzmirlilere teşekkür eden Tugay, bu değerlerin korunarak geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti.

Bayram mesajı: “Hep birlikte mutlu olalım”

Konuşmasının sonunda bayram mesajı veren Başkan Tugay, belediye çalışanlarına da teşekkür etti.

“Bayramın evlerimize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” diyen Tugay, Ramazan ayı boyunca yapılan ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.

Programın ardından Başkan Tugay, eşi Öznur Tugay ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.