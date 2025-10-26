Son Mühür- Geçtiğimiz sezon Süper Lig temsilcisi Göztepe’de forma giyen ve Almanya’ya rekor bedelle transfer olan Brezilyalı futbolcu Romulo, Leipzig’in galibiyetinde önemli rol oynadı. Maça ilk 11’de başlayan genç oyuncu, 18. dakikada takımının ikinci golünü kaydederken bir de asist yaptı.

Farklı galibiyetin golleri

Leipzig’in gollerini Yan Diomande (10), Romulo (18), Antonio Nusa (22), Christoph Baumgartner (38), Assan Ouedraogo (56) ve Castello Lukeba (65) attı. Takım hücum hattındaki etkinliğiyle dikkat çekerken, Romulo da maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

8 maçta 6 gole katkı

Sezon başından bu yana istikrarlı performans sergileyen Romulo, Augsburg karşısında 1 gol 1 asistle oynayarak toplamda 8 maçta 3 gol ve 3 asist üretti. Böylece Brezilyalı futbolcu, Bundesliga’da kısa sürede takımın hücum gücüne önemli katkı sağlayan isimlerden biri haline geldi.

Yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor

Leipzig taraftarı tarafından performansı beğeniyle karşılanan genç oyuncu, Almanya’daki ilk sezonunda şimdiden beklentilerin üzerine çıkmış durumda. Romulo’nun yükselen grafiği, Süper Lig’den Avrupa’ya transfer olan oyuncuların başarısını da bir kez daha gündeme getirdi.