Son Mühür/ Beste Temel- Uluslararası ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir girişim, İzmir'in Bornova ilçesinden geldi. Boşnak iş dünyasının önde gelen isimleri, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde tarihi Dramalılar Köşkü'nde düzenlenen özel bir toplantıda bir araya geldi. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda iş insanı ve dernek temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen bu buluşmada, köklü kültürel dostlukların artık somut ticari işbirliklerine dönüştürülmesi gerekliliği ana gündem maddesi olarak vurgulandı. Toplantı, iki ülke ekonomisi arasındaki potansiyeli ortaya çıkarma yolunda kritik bir başlangıç noktası olarak değerlendiriliyor.

Kültürel bağlar, ticari ortaklığa dönüşüyor

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi temsilen ev sahipliğini üstlenen Bornova Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı olan Barbaros Taşer, toplantının iki ülke arasındaki mevcut ilişkileri yeni bir seviyeye taşıma açısından stratejik bir önem taşıdığını belirtti. Taşer, yaptığı konuşmada, Türk ve Boşnak halkları arasındaki köklü dostane ilişkilerin uzun yıllardır kesintisiz devam ettiğini hatırlattı. Federasyon olarak bugüne kadar sosyal, sportif ve kültürel alanlarda birçok başarılı ortak projeye imza attıklarını dile getiren Başkan Taşer, bu dostluğun merhum Ahmet Kemal Baysak döneminden beri istikrarlı bir çizgide sürdüğüne dikkat çekti. Artık bu sağlam kültürel zeminin, ekonomik işbirlikleriyle pekiştirilmesi ve somut ticari faydaya dönüştürülmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Yeni organizasyondan uluslararası ekonomik ilişkilere vurgu

Toplantının diğer önemli konuşmacısı, yeni kurulan Boşnak Stratejik İş Birliği ve Kalkınma Organizasyonu Başkanı Amir Yatic oldu. Yatic, organizasyonlarının henüz 18 Ocak'ta kurulmasına rağmen uluslararası ekonomik ilişkileri geliştirme yolunda büyük hedeflerle yola çıktıklarını vurguladı. Bornova’da gerçekleşen bu iş buluşmasının, kendileri için son derece değerli bir zemin oluşturduğunu belirten Yatic, organizasyonun amaçları doğrultusunda şimdiden aktif bir proje ekibi kurduklarını ifade etti. Yatic, hedeflerinin sadece ticareti artırmakla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda iki toplum arasındaki sosyal ve kültürel ilişkileri de bu ticari faaliyetler aracılığıyla daha ileriye taşımak olduğunu sözlerine ekledi.

Buluşma, katılımcıların merak ettikleri konuları dile getirdiği karşılıklı soru-cevap bölümüyle tamamlandı. Verimli geçen görüşmelerin sonunda, taraflar gelecekteki işbirliği potansiyellerini somut projelere dönüştürmek amacıyla bir yol haritası belirlemek üzere yeniden bir araya gelme konusunda ortak bir irade ortaya koydu.