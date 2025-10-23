Balıkesir'in Savaştepe ilçesi mevkisinde, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde seyreden bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, otoyolda ulaşımı bir süre aksattı.

Kaza detayları: Savaştepe mevkiinde çarpışma

Korkunç kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir sınırları içindeki Savaştepe ilçesi Yağcılı mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 10 ASC 395 plakalı Iveco marka kamyonet, İzmir istikametine doğru ilerlerken, plakası 10 HA 315 olan bir otomobille henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar oluşurken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

Olay yerine hızla müdahale: Can kaybı yaşandı

Kazanın hemen ardından bölgedeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay mahalline çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan kişilere ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda otomobilden çıkarılan iki kişiden birinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer yaralı kişi ise sağlık ekiplerine teslim edilerek derhal ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı vatandaş, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla en yakın sağlık kuruluşu olan Soma Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, yaralının sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Trafik kazasının kesin nedeni ve oluş şekliyle ilgili olarak detaylı bir tahkikat başlatıldı. Polis ekipleri, kaza yerinde gerekli incelemeleri yaparak delil toplarken, her iki araç sürücüsünün kusur durumunun belirlenmesi amacıyla soruşturmayı derinleştirdi. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından otoyolda trafik akışı normale döndü.