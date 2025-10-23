Sezonun ilk 8 haftasında galibiyetle tanışamayan Altınordu, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17. sırada yer alıyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen İzmir temsilcisi, taraftarı önünde oynayacağı Karacabey Belediye Spor maçını dönüm noktası olarak görüyor.

“Karacabey maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz”

Takımın 2005 doğumlu kalecisi Arif Şimşir, hem geçtiğimiz hafta oynadıkları Batman Petrolspor maçını hem de önlerindeki kritik mücadeleyi değerlendirdi. Şimşir, deplasmanda alınan bir puanın moral açısından önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Batman deplasmanında iyi bir mücadele verdik. Zorlu bir maçta öne geçmeyi başardık ve değerli bir puan kazandık. Bu sonuç bizim için bir başlangıç olabilir. Takım olarak iyi oynadık, pozisyonlara girdik. Benim açımdan da güzel bir maçtı; iki penaltı kurtardım ve bunun mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi önümüzde Karacabey maçı var. Evimizde üç puanı alarak güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz.”

“Kritik maçtan galibiyetle dönmek istiyoruz”

Altınordu’ya bu sezon katılan Birhan Elibol ise Türkiye’deki ilk deneyimini yaşadığını belirtti. Takım arkadaşlarının desteğiyle kısa sürede adapte olduğunu ifade eden Elibol, “Türkiye’de ilk kez oynuyorum ve buradaki ortama alıştım. Hocalarım ve arkadaşlarım çok yardımcı oluyor. Batman maçında iyi başladık, öne geçtik, savunmada direnç gösterdik ama fırsatları değerlendiremedik. Şimdi evimizde çok kritik bir karşılaşmaya çıkacağız. Üç puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz ve bunu başaracağımıza inanıyorum.” dedi.