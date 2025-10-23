İzmir, sağanak yağışın esiri oldu. En çok etkilenen ilçe ise Foça oldu. Foça, sele teslim olurken, 1 vatandaşın kaybolduğu öğrenildi. Sel bölgesine giden İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgedeki son durumu ve arama kurtarma çalışmalarındaki son gelişmeleri aktardı.

Arama çalışmaları sürüyor!

Kaybolan vatandaşı bulmak için arama çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Elban, "Maalesef bugün saat 12.46'da Foça ilçemiz yoğun olmak üzere ilimiz Kuzey bölgesinde yoğun bir yağmur başladı. Yaklaşık bir buçuk saat içerisinde Foça ilçemize 144 kilogram yağış düştü. Bu yağış neticesinde iş yerleri ve evlerimizi su bastı. Ve maalesef aracıyla köprüden geçmeye çalışan bir vatandaşımız da sele kapıldı. Arkadaşlarımız aracı 1.5 Km aşağıda buldular, çıkardılar. Maalesef aracın içerisinde vatandaşımız yoktu. O saatten bu yana 19 balık adamımız su içerisinde, dışarıdan da kara ekiplerimiz arama-tarama faaliyetlerine devam ediyorlar." dedi.

169 ihbar geldi!

"Bunun dışında Foça'da 169 ev ve iş yerinde su baskınıyla ilgili ihbar geldi. Arkadaşlarımız çok süratli bir şekilde bu yerlere ulaştılar. Gerekli yardım, destek ve tahliyeyle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Oralarda çok şükür can kaybı ve yaralımız yok. Kaybolan vatandaşımızın bulunmasıyla ilgili çalışmalar sabaha kadar devam edecek. Sabah itibarıyla ekibimize 12 tane daha ilave balık adam gelecek."