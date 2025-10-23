2009-2014 yılları arasında Konak Belediye Başkanlığı yapan ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Hakan Tartan, ani bir vefat haberiyle sarsıldı. Hakan Tartan'ın annesi Melek Tartan, hayata gözlerini yumdu. 90 yaşında hayata gözlerini yuman tiyatro sanatçısı Melek Tartan'ın vefatı İzmir halkında ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

Yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybetti!

90 yaşında vefat eden Melek Tartan'ın ölüm sebebi ise yakınları tarafından yaşlılığa bağlı nedenler olarak açıklandı.

Cenazesi ne zaman?

İlk olarak 25 Ekim Cumartesi günü İzmir Devlet Tiyatrosu'nda anma töreni düzenlenecek. Melek Tartan'ın cenazesi, öğle namazının ardından Hocazade Camii'nden kaldırılacak. Tartan, Doğançay Mezarlığı'na defnedilecek.

Hakan Tartan'dan veda!

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla annesine veda eden Hakan Tartan, "Annemi kaybettik.. Bir çok anı, paylaşım.. Melek Tartan hep tiyatro için kalbi çarpan bir isimdi. Arkasında bol sevgi, güzellik bıraktı. Rahmetle, saygıyla.." ifadelerini kullandı.