İzmir’de motosikletli trafik polislerinin sayısı artıyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Motosikletli Trafik Polis Timleri Temel Kullanıcı Eğitimi” sona erdi.

3–28 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen programa katılan 34 personel, yoğunlaştırılmış teorik ve pratik eğitimlerden başarıyla geçti.

Şahinler artık sahada görev alacak

Eğitimlerini tamamlayan polisler, İzmir genelinde trafik güvenliği, hızlı müdahale, olay yerine ulaşım ve yoğun trafikte etkin denetim gibi kritik görevlerde aktif rol üstlenecek.

Yeni ekiplerin devreye girmesiyle şehir içi trafik akışında hem güvenlik hem de denetim kapasitesinin artması bekleniyor.

Sertifikalar törenle teslim edildi

Başarıyla mezun olan 34 motosikletli polis için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde sertifika töreni düzenlendi. Tören sırasında trafik birim amirleri, personellere sertifikalarını takdim ederek görevlerinde başarılar diledi.

İzmir trafiğinde yeni dönem

Motosikletli polis timlerinin güçlendirilmesi, şehir trafiğinde hızlı müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Yeni “Şahinler”, özellikle yoğun noktalarda denetim faaliyetlerini sıklaştırarak trafik güvenliğine katkı sağlayacak.