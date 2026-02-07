İzmir’in Torbalı ilçesinde yürekleri dağlayan bir kaza sonucu yaşamını yitiren 9 yaşındaki Berivan Bozan’ın ardından dökülen yaşlar, hem bir ailenin dramını hem de bölgedeki güvenlik açıklarını gündeme taşıdı. Küçük Berivan’ın babasıyla olan son anıları ve ders motivasyonu için alınan hediye küpeler, bu trajik kaybın simgesi haline geldi.

Küçük Berivan akıntıya direnemedi

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi, dün akşam saatlerinde tarif edilemez bir acıyla sarsıldı. Oyun oynamak için arkadaşlarıyla birlikte Fetrek Deresi kenarına giden 9 yaşındaki Berivan Bozan, bir anlık dalgınlık sonucu suya girdi. Derede biriken çamura saplanan ve yükselen su seviyesiyle birlikte güçlü akıntıya kapılan küçük kız, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda, talihsiz çocuğun cansız bedeni düştüğü noktadan yaklaşık 3-4 kilometre mesafede bulundu. Savcılık makamının olay yerindeki incelemelerinin ardından Berivan’ın bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Bir haftalık küpelerin yürek burkan hikayesi

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi prosedürlerinin tamamlanmasının ardından, Berivan’ın cenazesi acılı baba Hamed Bozan tarafından teslim alındı. Evladını son yolculuğuna uğurlamak üzere bekleyen baba Bozan, kızının derslerinde başarılı olması için ona verdiği sözü paylaştı. İnşaat işçisi olarak ailesinin geçimini sağlayan ve 2010 yılında Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan baba Bozan, kızı Berivan’ın okulunu çok sevdiğini dile getirdi. Kızına, derslerine daha sıkı sarılması durumunda küpe alacağını söyleyen baba, dayanamayıp bu hediyeyi bir hafta önce almıştı. Küçük kızın, başarısının ödülü olarak takmaya başladığı o küpeleri yalnızca yedi gün taşıyabilmiş olması, cenazeyi teslim alan yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

Acılı babanın güvenlik ve tedbir çağrısı

Cenaze teslimi sırasında metanetini korumaya çalışan Hamed Bozan, yaşadığı bu ağır imtihanın başka ailelerin kapısını çalmaması için yetkililere ve ebeveynlere seslendi. Çocukların tehlikeyi sezme yetisinin olmadığını, sadece oyun odaklı düşündüklerini vurgulayan Bozan, Fetrek Deresi çevresindeki koruma yetersizliğine dikkat çekti. Her kış mevsiminde yağışlarla birlikte debisi yükselen derenin etrafında bir tel örgü veya bariyer olması durumunda bu facianın yaşanmayabileceğini savunan acılı baba, ihmallerin can yaktığını ifade etti. "Benim canım yandı, başka canlar yanmasın" diyen Bozan, bölge halkının ve çocukların güvenliği için acil önlem alınması gerektiğini belirtti.

"Artık kahve içmek bana haram oldu"

Kızıyla olan son anlarını anlatırken güçlük çeken Hamed Bozan, Berivan’ın evdeki en büyük yardımcısı olduğunu söyledi. Her sabah babasına kahve yapmayı alışkanlık haline getiren küçük kızın yokluğu, evin en büyük boşluğu haline geldi. Baba Bozan, "O benim elim kolumdu, her gün kahvemi elleriyle hazırlar getirirdi; bu saatten sonra o kahve bana haram, bir daha asla içmeyeceğim" diyerek yaşadığı kaybın derinliğini tarif etti. Olay günü "Kızın suya düştü" haberini aldığı andan itibaren yaşadığı çaresizliği anlatan baba, çocukların bir anlık boşlukta felakete sürüklenebileceğini belirterek tüm anne ve babaları pürdikkat olmaya davet etti. Berivan’ın cenazesinin, ailesinin yaşadığı Torbalı ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.