İzmir’de son dönemde etkisini artıran yağışlar, kent genelinde sel ve su baskınlarına yol açarken bazı bölgelerde dikkat çekici bir tabloyu da beraberinde getirdi. Özellikle tarım alanlarının yoğunlaştığı ilçelerde yağmur suları tarlalarda birikirken, çiftçiler bu durumu yer altı su kaynaklarını güçlendirmek için avantaja çevirdi. Son iki yıl boyunca kuraklıkla mücadele eden kentte, ocak ayıyla birlikte başlayan yağışlar önceki gün şiddetini artırdı. Yağmurun etkisiyle Menderes başta olmak üzere birçok ilçede tarım arazileri sular altında kaldı. Sel suları günlük yaşamı olumsuz etkilese de bazı kırsal bölgelerde bu durum uzun vadeli bir kazanca dönüştürüldü.

“Su toplayan noktalara kuyular açıldı”

Menderes’in Karakuyu Mahallesi’nde 2019 yılının ocak ayında ortaya çıkan düdenler, son yağışlarla birlikte yeniden aktif hale geldi. Suların doldurduğu düdenler, sıra dışı görüntüsüyle çevre ilçelerden gelen vatandaşların da ilgisini çekti. Bölgeye gelenler, doğal oluşumların fotoğraflarını çekerek bu anları kayıt altına aldı. Aynı bölgede üretim yapan çiftçiler ise yıllardır karşılaştıkları bir soruna kendi çözümlerini geliştirdi. Yağışlı dönemlerde tarlalarda biriken suların mayıs ayı sonuna kadar çekilmemesi nedeniyle ürün kaybı yaşayan çiftçiler, son yıllarda arazilerinin su toplayan noktalarına kuyular açtı. Açılan bu kuyular sayesinde yüzeyde biriken yağmur suları yer altına yönlendirilerek hem tarım alanlarının zarar görmesi engellendi hem de yer altı su kaynakları beslendi.

“Yağmur suyunun yeraltına ulaşmasını sağlıyorlar”

Kuyular ve kendiliğinden oluşan düdenler aracılığıyla boşa akan suların yer altına iletildiğini belirten çiftçiler, bu yöntemle suların denize akmasının önüne geçildiğini ifade ediyor. Böylece yaz aylarında sulama konusunda ciddi bir rahatlama sağlanıyor, yer altı suyu rezervleri hem miktar hem de kalite açısından korunuyor. Yağışların ardından yeniden sular altında kalan arazilerine giden çiftçiler, kuyuları ve düdenleri kontrol ederek yağmur suyunun en verimli şekilde yer altına ulaşmasını sağlıyor.

“Yeraltında bir nevi depoluyoruz”

Çiftçi Mustafa Coşkun, yağmur sularını değerlendirmek için köy genelinde yoğun bir çaba olduğunu belirtti. Coşkun, tarlaların su toplayan noktalarına sondajla kuyu açtıklarını ifade ederek şunları söyledi: “2019 yılında böyle bir bol yağış almıştık. Bu bol yağış bizi bugüne kadar getirdi. 2016 bizi bayağı düşündürüyordu. Bu yağışlarla aldığımız suyu yer altına alarak bir nevi depoluyoruz. Düdenlerle, obruklarla yer altına aldığımız sular inşallah bizi en az 5-6 yıl daha ileriye taşıyacak.”

“Dışarı kaçırmıyoruz”

Arazileri sular altında kalan çiftçilerin bu durumdan memnun olduğunu dile getiren Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü: “2026 yılının kurak geçeceğini tahmin ederek buğday ekmişlerdi. Bu sularla birlikte buğdaylarımız muhtemelen bozulacak. Ama biz ona razıyız. Hatta köy halkı bayram yapıyor diyebilirim. Herkes obrukların, sondaj kuyularının ağızlarındaki biriken çer çöpü alarak daha çok su çekmeye çalışıyor. Doğal meyilin bizim bölgeye olmasından dolayı burası birikme noktası oluyor. Biz de onları dışarı kaçırmıyoruz. Kendi imkanlarımızla ve zamanında açılan kanallarla suyu düdenlere yönlendiriyoruz. Yer altı su seviyelerimizin en üst düzeye gelmesi için.”

“Şu an keyfimiz çok güzel”

Bölgede üretim yapan bir diğer çiftçi Hasan Ali Coşkun da son yıllarda ovaların bu şekilde dolmadığını, birkaç günlük yoğun yağışla birlikte tarlaların yeniden suyla kaplandığını anlattı. Tarım arazilerinin sular altında kalmasına rağmen mutlu olduklarını vurgulayan Coşkun, şunları söyledi: “Dün akşamki yağış çok güzel oldu. Metrekareye 100 litrenin üstünde bir yağmur yağdı. Şu an keyfimiz çok güzel. Düdenlerimiz oluşuyor burada. Kendi imkanlarımızla bu suyu yer altına vermeye çalışıyoruz. Boş artezyen kuyularımız var. Bu kuyulara borularla 30-40 metre alta suyu veriyoruz. Yazın da bunu tekrardan arazileri sulamak için kullanıyoruz.”