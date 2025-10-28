Edinilen bilgilere göre Nurbanu Yorulmaz, ailesiyle birlikte pazarda tezgah açmıştı. Ailenin kısa bir süre müşterilerle ilgilendiği esnada genç kız ortadan kayboldu. Olayın fark edilmesinin ardından yakınları bölgede saatlerce arama yaptı, ancak sonuç alınamadı.

Polis ve AFAD ekipleri devrede

Ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Güvenlik kameraları incelemeye alındı, çevredeki köy ve mahallelerde aramalar yapıldı.

AFAD ve sivil gönüllüler de çalışmalara destek verdi. Ancak 21 gün geçmesine rağmen genç kızdan herhangi bir ize ulaşılamadı.

Telefonunu evde bırakmış

Nurbanu’nun kaybolduğu gün cep telefonunu evde bıraktığı tespit edildi. Polis, kızın arkadaş çevresi ve son görüştüğü kişileri de mercek altına aldı.

Sosyal medya hesapları incelendi, fakat hiçbir ipucu elde edilemedi. Endişeli bekleyişini sürdüren aile, Nurbanu’nun bir an önce bulunması için herkesten yardım istiyor.