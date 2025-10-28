Son Mühür - İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Karace, Cumhuriyet’in sadece bir yönetim sistemi olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet, bir milletin küllerinden doğarak yeniden var oluşunun, kendi kaderine sahip çıkışının adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde büyük fedakârlıklarla kurulan bu eşsiz mirasın 102’nci yılına ulaşmanın onurunu ve heyecanını yürekten hissediyoruz.”

“Cumhuriyet değerlerine daha güçlü sarılıyoruz”

Cenk Karace, Cumhuriyet’in temel değerlerine sahip çıkmanın önemine değinerek, “Bugün özgürlüğümüzün, eşitliğimizin ve geleceğe umutla bakabilmemizin temelinde yatan Cumhuriyet değerlerine her zamankinden daha güçlü sarılıyoruz” dedi.

“Üretmeye ve gelişmeye devam edeceğiz”

İAOSB olarak Cumhuriyet’in ilkeleri doğrultusunda üretmeyi sürdürdüklerini söyleyen Karace, “Bizler, emanet edilen bu büyük idealin ışığında üretmeye, gelişmeye ve ülkemizin yarınlarına katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz”

Mesajında Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm kahramanları anan Karace, “Bu anlamlı günde, vatanı uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 102’nci yılı kutlu olsun” sözleriyle açıklamasını tamamladı.