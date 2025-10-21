İzmir’in Tire ilçesi, sabah saatlerinde yaşanan ve büyük paniğe neden olan bir olayla sarsıldı. Ailesine ait arazide oynayan 10 yaşındaki bir çocuğun bulduğu eski bir el bombası, ilçede güvenlik alarmına geçirdi. Bombanın pimi üzerinde olması, tehlikenin boyutunu artırdı ve bomba, uzman ekiplerin titiz çalışmasıyla etkisiz hale getirildi.

Bomba oyuncağı sandı, işyerine götürdü

Olay, edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde gerçekleşti. Tarlada gezen 10 yaşındaki çocuk, pimi üzerinde duran eski model bir el bombası buldu. Çocuğun, bulduğu bu tehlikeli nesnenin ne olduğunu tam olarak anlamadan, yanına alarak Celal Bayar Bulvarı üzerindeki babasına ait iş yerine getirdiği öğrenildi. İş yerinde, babasının getirdiği nesnenin sıradan bir cisim değil, patlayıcı bir el bombası olduğunu fark etmesi üzerine durum derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Emniyet şeridi çekildi, uzmanlar devreye girdi

İhbarın hemen ardından vakit kaybetmeksizin olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, potansiyel tehlikeyi göz önünde bulundurarak iş yeri çevresini ve sokak girişlerini geniş bir emniyet şeridiyle kapatarak bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Pimi çekilmemiş durumda bulunan el bombasının güvenli bir şekilde imha edilmesi için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nden özel olarak bomba imha uzmanları talep edildi.

Bölgeye ulaşan uzman ekip, çevre güvenliğini en üst düzeye çıkardıktan sonra titiz bir çalışma başlattı. Uzmanlar, yüksek risk taşıyan eski el bombasını, herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadan başarıyla etkisiz hale getirdi. Patlayıcının imha edilmesinin ardından güvenlik şeritleri kaldırılarak bölge normal yaşantısına geri döndü. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatırken, tarlada bombanın nasıl bulunduğu ve kaynağına dair incelemelerini sürdürüyor.