Son Mühür / Beste Temel - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sosyal Demokrasi Derneği’nden ihraç edilmesi kararı, İzmir’deki CHP ve dernek çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Karara tepki gösteren ve aralarında eski il başkanları ile ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu 14 isim, yayımladıkları ortak açıklamayla dernek üyeliğinden istifa ettiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, alınan bu kararın yalnızca bir üyelikten ayrılış olmadığını vurgulayan üyeler; kararı demokrasiye, sosyal demokrat değerlere, ifade özgürlüğüne ve çoğulculuğa sahip çıkma iradesi olarak niteledi.

"Dernek siyasi hesapların aparatı haline getirildi"

Açıklamada, Kılıçdaroğlu’na yönelik sistemli bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütüldüğü savunularak şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal demokrasi; ihraçlarla, linç kampanyalarıyla ve farklı düşünenleri tasfiye ederek değil, özgür düşüncenin yaşatılmasıyla var olur. Düşünceye tahammül edemeyen, eleştiriyi suç sayan, disiplin sopasını siyasal hesaplaşmanın aracı haline getiren bir anlayışın sosyal demokrasiyle hiçbir ortak yanı olamaz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na uzun süredir sistematik biçimde yürütülen itibarsızlaştırma kampanyasının son halkası ne yazık ki Sosyal Demokrasi Derneği olmuştur. Bir dernek, tarihine ve ilkelerine sahip çıkmak yerine siyasi hesapların aparatı haline getirilmiştir."

Hayatını demokrasi, hukukun üstünlüğü ve sosyal adalete adamış bir siyasetçinin ihraç edilmesinin sosyal demokrat değerleri mahkûm etmek anlamına geldiği belirtilen metinde, dernek yöneticilerine "Hangi sosyal demokrat ilkeye dayanarak bu kararı aldınız?" sorusu yöneltildi.

Sosyal demokrat anlayıştan değil, Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğinden istifa ettiklerini belirten ve bildiriye imza atan İzmirli isimler şunlar oldu:

Hüseyin Saygılı

Ali Engin

İrfan İnanç Yıldız

Utku Gümrükçü

Onur Utkan İçli

Emrah Kazımoğlu

Yüksel Demirsoy

Birgül Değirmenci

Burak Yılmaz

Erdal Sefer

Cemal Hayati Öztürk

Yusuf Ertaş

Mehmet Öncel

Zöhre Benk