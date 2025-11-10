Son Mühür - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İzmir SMMMO), 1 Ocak 2026 itibarıyla basit usule tabi mükelleflerin Defter Beyan Sistemi’ne geçiş sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu düzenlemenin Türkiye’nin vergi sisteminde dijitalleşme açısından kritik önemde olduğu vurgulandı.

“Esnaf odalarının beyannameleri göndermesi mümkün değildir”

Son dönemde basında yer alan “basit usul mükelleflerin beyannamelerinin esnaf odaları tarafından gönderilebileceği” yönündeki ifadelerin mesleki yetkilere müdahale niteliği taşıdığı belirtildi. Oda, 3568 sayılı Kanun’u hatırlatarak beyannamelerin hazırlanması ve gönderilmesinin yalnızca SMMM ve YMM’ler tarafından yapılabileceğinin altını çizdi.

Kuzu: “Bu yetki devredilemez, paylaşılmaz”

İzmir SMMMO Başkanı Mehmet Kuzu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Beyannamelerin hazırlanması ve gönderilmesi kanunla mali müşavirlere verilmiş bir yetkidir. Bu yetki hiçbir kurum veya kişiye devredilemez. Vergi adaletinin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadele ve kamu güveninin tesisi ancak meslek mensuplarımız eliyle mümkündür. Mesleki haklarımıza yönelik her türlü girişimi reddediyoruz.”

“Mesleğimiz kamu hizmetidir”

Kuzu, mali müşavirliğin ülke ekonomisinin kayıtlı ve şeffaf yürütülmesi için hayati rol üstlendiğini belirterek şunları ekledi: “Bizler bu ülkenin ekonomik vicdanıyız. Kamu yararı, etik değerler ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeden mesleğimizin onurunu savunmaya devam edeceğiz.”

“Mücadelemiz kararlılıkla sürecek”

Açıklamada tüm kurum ve yetkililer, meslek yasalarına ve etik değerlere saygıya davet edildi. İzmir SMMMO, meslek haklarının korunması için hukuki ve kurumsal mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti.