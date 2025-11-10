Son Mühür/ Osman Günden - Güzelbahçe Belediyesi, Payamlı ve Küçükkaya mahalleleri arasındaki yolu kısaltmak ve güvenli hale getirmek için yürüttüğü “Payamlı Köy Yolu Projesi”ni tamamladı. Seçim sürecinde vaat edilen proje kapsamında alternatif güzergâh oluşturularak alt yapı çalışmaları yapıldı, yol zemininin oturmasının ardından asfaltlama işlemi tamamlandı.

Yaklaşık 1 kilometrelik kısalma sağlayan yeni yol düzenlemesiyle birlikte 6 keskin viraj tamamen kaldırıldı. Böylece bölge sakinleri için ulaşım daha hızlı ve konforlu hale geldi.

Başkan Günay: “Söz vermiştik, yerine getirdik”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, seçimden sonra çalışmalara başladıklarını belirterek şunları söyledi: “Payamlı yolumuzu söz verdiğimiz gibi tamamladık. Amacımız, vatandaşımızın evine daha kısa sürede ve güvenle ulaşmasını sağlamak. Yakıt tasarrufu, zaman kazancı ve konfor için bu yolu düzenledik. ‘Köylü milletin efendisidir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidiyor, köylümüze destek olmayı sürdürüyoruz.”

Günay, mazot, tohum, gübre ve ilaç desteğinin devam edeceğini, yerel üreticinin ürünlerini değerlendirmeye devam edeceklerini de ifade etti.

“590 günde söz verilen projeleri hayata geçirdik”

Başkan Günay, göreve geldikleri günden bu yana 590 gün geçtiğini hatırlatarak, “Söz verdiğimiz projelerin tamamını ve daha fazlasını hayata geçirdik. Halkımız için üretmeye devam edeceğiz” dedi.