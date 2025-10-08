Bedensel ve görme engelli Paralimpik Paraatletizm sporcusu Hakan Zengin, Türk Hava Kurumu’nun (THK) İzmir Selçuk Havaalanı’nda tandem paraşüt atlayışı gerçekleştirdi.

“Engel yok, cesaret var” anlayışıyla yapılan atlayış, hem sporcunun kararlılığını hem de Türkiye’nin engelli bireylere yönelik farkındalığını bir kez daha ortaya koydu.

Engeline rağmen gökyüzü hayalini gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yarışan 35 yaşındaki milli sporcu Hakan Zengin, Burdur’dan İzmir’e gelerek unutulmaz bir başarıya imza attı. Disk ve gülle atma branşlarında iki altın madalyası bulunan Zengin, bu kez gözünü gökyüzüne dikti.

Atlayış öncesi duygularını paylaşan milli sporcu, “Yeni bir hikaye daha yazacağız” diyerek cesaret dolu bir mesaj verdi.

THK ekibiyle güvenli bir atlayış

Zengin’in atlayışı, THK Paraşüt Okulu Müdürü Mustafa Ağcahan ve deneyimli ekip tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 bin metreden yapılan tandem atlayış, profesyonel güvenlik önlemleri altında tamamlandı.

Gökyüzüyle buluştuğu anlarda hem heyecan hem de gurur yaşayan Zengin, inişin ardından büyük bir mutluluk yaşadı. İzleyiciler de sporcunun başarısını alkışlarla kutladı.

"Engel yok, cesaret var" mesajı gökyüzüne taşındı

THK’nın 100 yıllık havacılık mirasıyla desteklediği etkinlik, “her bireyin gökyüzüyle buluşabileceğini” bir kez daha kanıtladı.

Kurumun “Engel yok, cesaret var” sloganıyla yürüttüğü proje kapsamında yapılan bu atlayış, hem farkındalık hem de ilham açısından özel bir anlam taşıdı.