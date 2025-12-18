TGA Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu hatırlatan Mehmet İşler, Ege ve özellikle İzmir turizminin uzun süredir istenilen seviyeye ulaşamayan rakamlarının aşılması için TGA yönetiminde etkin bir temsilin büyük önem taşıdığını belirtti. Tanıtım politikalarının turizmin temelini oluşturduğuna dikkat çeken İşler, TGA’nın sahip olduğu bütçe ve yetkinin doğru kullanılması halinde destinasyonların ulusal ve uluslararası ölçekte güç kazanabileceğini ifade etti.

“Tanıtım turizmin başlangıç noktasıdır”

İşler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın, ülke turizminin vitrini konumunda olduğuna işaret ederek, “Turizmin T’si tanıtımdır. Tanıtım doğru yapılmadığında destinasyonlar hak ettiği payı alamaz. TGA’nın sahip olduğu kaynaklar sektörün ortak katkılarıyla oluşuyor. Bu nedenle bu kaynakların bölgelerimize geri dönmesi için yönetimde söz sahibi olmamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sandıklar Çeşme ve Bornova’da kurulacak

21 Aralık 2025 Pazar günü yapılacak seçimlerde İzmir’de sandıkların iki noktada kurulacağını belirten İşler, oy kullanma yerlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Çeşme Kaymakamlığı Konferans Salonu – Çeşme / İzmir

Bornova Kültür Merkezi – Ergene Mahallesi 550. Sokak No:33 Bornova / İzmir

Oy verme işleminin saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

“Birlikte hareket eden bölgeler kazanır”

Turizmde yalnızca dünya destinasyonlarıyla değil, Türkiye içindeki bölgeler arasında da ciddi bir rekabet yaşandığını vurgulayan Mehmet İşler, bu yarışta başarılı olmanın yolunun ortak hareket etmekten geçtiğini dile getirdi. Oy kullanmanın bir tercih değil, sektörün geleceği adına bir sorumluluk olduğunu ifade eden İşler, seçimlere katılımın bölgesel temsil gücünü doğrudan etkileyeceğine dikkat çekti.

“40 yıllık tecrübeyle TGA’da görev almaya hazırım”

Mehmet İşler, turizm sektöründe 40 yılı aşkın deneyime sahip olduğunu, ETİK ve TÜROFED bünyesinde uzun yıllar yöneticilik yaptığını belirterek, bu birikimi TGA Yönetim Kurulu’na taşımayı hedeflediğini söyledi. İşler, Ege Bölgesi’nin dinamizmini ve potansiyelini TGA çatısı altında daha görünür kılmak, bölge turizminin hak ettiği payı almasını sağlamak ve sürdürülebilir projelerle Türkiye turizmine katkı sunmak amacıyla aday olduğunu ifade etti.

“Sandığa gelin”

Seçim günü zamanın değerli olduğunun farkında olduğunu belirten İşler, oy verme noktalarının sınırlı olmasına rağmen sektör temsilcilerinin sandığa giderek iradelerini ortaya koymalarının hayati önem taşıdığını vurguladı. İşler, 21 Aralık’ta sandığa gidilmesinin hem bölge turizmi hem de sektörün ortak geleceği açısından belirleyici olacağını sözlerine ekledi.