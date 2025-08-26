İzmir’in Ödemiş ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.M. idaresindeki 35 Z 8592 plakalı motosiklet, Kuvvetli Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken karşı yönden gelen R.E. yönetimindeki 35 UAF 04 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, sürücü yola düştü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Sağlık durumu iyi

Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün bilincinin açık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tedavisinin sürdüğü belirtilirken, yakınlarının da hastaneye geldiği ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı. Motosiklet ve kamyonda hasar oluşurken, kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.