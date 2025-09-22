Son Mühür/Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik yolsuzluk davasında, “ihaleye fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla yargılanan 65 sanıktan 11’i tutuklu olarak bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıklardan Dilek Coşkun dikkat çeken savunma yaptı.

Kooperatifin kuruluşundan haberim yoktu!

Mahkeme huzurunda söz alan Dilek Coşkun, iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

“İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz ile buradaki işlerinin takipçisiydim. Şirketin yüzde birlik hissesi benimdi. İmza yetkisi bendeydi. Şenol Aslanoğlu’nun aracılığıyla İZBETON’a gittim ve evrakları imzaladım. İmzaladıktan 10 gün sonra şirketten ayrıldım. Hüseyin Bey ve şirketle davalık olduk. Kooperatifin kuruluşundan haberim yoktu, içeriğini bilmiyordum. İmza attıktan sonra işin böyle olduğunu anladım. Hüseyin Bey, Erdal Şaroğlu ve Şenol Aslanoğlu arkadaştı, birlikte iş yapıyorlardı.”