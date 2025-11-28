Son Mühür/ Osman Günden - Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl başlatılan “Felsefe ve Düşünce Akademisi”, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen oturumlarla öğretmenleri felsefi düşünce etrafında bir araya getirdi. Akademinin İzmir ayağındaki buluşması, 24 Kasım 2025 tarihinde İzmir Cumhuriyet Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Ekolojik kriz felsefi bakışla ele alındı

Programın konuğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Songül Köse Özgöçer oldu. “Ekolojik Krizde İnsan ve Sorumluluk” başlıklı sunumda, insan–doğa ilişkisinin günümüzde aldığı kırılgan boyut felsefi bir çerçevede değerlendirildi. Özgöçer, insanın doğayı kendisinden bağımsız bir nesne olarak görmesinin çevresel sorunların temel nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Doğa, yalnızca kaynak değil bir varlık

Oturum boyunca katılımcılar, doğanın salt bir kaynak olarak değerlendirilmesi ile doğanın kendi başına ahlaki değere sahip bir varlık olarak ele alınması arasındaki düşünsel yaklaşımları tartışma imkânı buldu. Etkinlik, öğretmenler arasında ortak bir düşünme ve sorgulama zemini oluşturdu.

“Eğitim, dünyayı dönüştürme gücüne sahip”

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda öğrencilerin hayata bakışını şekillendiren rehberler olduğuna dikkat çekti. Yahşi, Felsefe ve Düşünce Akademisi’nin ekoloji temasını merkeze almasının, eğitimin dönüştürücü gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Çevre etiği ve gelecek nesiller vurgusu

Doğayı korumanın bilimsel olduğu kadar ahlaki bir sorumluluk olduğuna işaret eden Yahşi, çevresel adalet ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilincinin eğitim yoluyla güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Akademinin öğretmenlerin düşünsel üretimine katkı sunduğunu vurgulayan Yahşi, bu tür buluşmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Yoğun katılım, canlı tartışma

İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademisi koordinatörleri ve çok sayıda öğretmenin katıldığı program, sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Etkinlik, katılımcıların görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.