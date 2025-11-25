Ödemiş – Balabanlı yolu üzerinde dün sabah saat 08.00 sularında yaşanan trafik kazasında, Ödemiş istikametinden Balabanlı yönüne seyreden 47 yaşındaki T.T.’nin kullandığı 35 TUT 02 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 60 yaşındaki H.İ.Ç.’nin kullandığı 35 HR 875 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İddiaya göre, H.İ.Ç.’nin hatalı sollama yapması sonucu meydana gelen çarpışmada, her iki araç da kafa kafaya çarptı.

Yaralılar hızla hastaneye sevk edildi

Kaza sonrasında, araç sürücüleri ve 35 TUT 02 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan D.T. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.