Son Mühür/ Emine Kulak- CHP Konak İlçe Başkanlığı tarafından Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Yerden Genele Eşitlik ve Demokrasi: Romanlar” paneli, Roman yurttaşların eşit yurttaşlık ve demokrasi taleplerini gündeme taşıdı.

Programa CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, İstanbul Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Elmas Arus ve Konak Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri katıldı.

Panel, ilçe başkanı, belediye başkanı ve Nazlıaka’nın konuşmalarıyla başladı. Daha sonra programın birinci oturumuna geçildi ve moderatörlüğünü gazeteci Gökmen Ulu üstlendi. Usta sanatçı Müjdat Gezen, çalıştaya canlı yayın üzerinden katılarak konuşma yaptı. Ancak Gezen’in konuşmasının ardından canlı bağlantıyı keserek programdan ayrıldı. Daha sonra salonda tansiyon yükseldi.

"Sanatçı Gezen bizi rezil ediyor"

Panelde bulunan bazı Roman yurttaşlar, Gezen’in sahnelediği ve yönettiği oyun ve filmlerde Romanları olumsuz şekilde temsil ettiğini savunarak tepki gösterdi. Vatandaşlar, “Konuşmasında Romanları anmak istiyor ama bizi rezil ediyor. Kavga sahnesinde bir taraftan oynadığımızı anlatıyor ama biz kavga ederken oynamıyoruz. Ketıl’da makarna yapıyor, bu şekilde bizi yıpratacaksa İzmir’e gelmesin” ifadelerini kullandı. Artan tepkiler üzerine bazı Roman yurttaşlar salonu terk etti.