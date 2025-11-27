Son Mühür/ Beste Temel- CHP Menderes ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Seyhan Müşerref Kuralı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından Alsancak İskelesi’nde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasında kürsüye çıktı. Kadına yönelik şiddetin giderek derinleştiği bir dönemde, Kuralı, kadınların yaşam hakkının herhangi bir siyasi tartışmanın konusu değil, doğrudan devlet sorumluluğunun odak noktası olması gerektiğini kuvvetle vurguladı.

Kadınlar eşit ve güvenli yaşam talebini yükseltti

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların aileleri de yer aldı. Toplumun farklı kesimlerinden gelen kadınlar, taşıdıkları pankartlar ve sloganlarla taleplerini sürekli dile getirerek, "eşit ve güvenli yaşam" isteklerini ortak bir sesle kamuoyuna iletti.

Ataerkil zihniyet şiddeti meşrulaştırıyor

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve hükümetin politikalarını sert bir dille eleştiren Kuralı, kadına yönelik şiddetin sistemli bir sonucuna dikkat çekti. Bu şiddetin kökeninde, kadını ikincil konuma iten, erkeği merkeze alan ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen ataerkil zihniyetin yattığını belirtti.

Kuralı, eleştirilerini şu sözlerle derinleştirdi:

"Kadınları sadece ev içine hapseden, ekonomik özgürlüklerini kısıtlayan ve koşulsuz itaati dayatan bu düzen, ne yazık ki hem şiddeti meşrulaştırıyor hem de şiddetin üzerini örtmeye yarayacak söylemler üretiyor. 'Aile içi mesele', 'aileyi koruyalım' gibi söylemleri dillendirenler, aslında aileyi eşitlik üzerine değil, itaat üzerine inşa etmek niyetindedirler. Nitekim İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararıyla verilen mesaj çok netti: Korunan, kadının yaşamı değil, eril düzenin devamıdır."

İzmir modeli kadın güçlenmesine örnek gösterildi

Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadına yönelik şiddetle mücadele alanındaki çalışmalarına da yer veren Seyhan Müşerref Kuralı, belediyenin bu alandaki kapsamlı faaliyetlerini örnek gösterdi. Kuralı, belediyenin; sığınma evlerinden kriz merkezlerine, hukuki ve psikososyal destek mekanizmalarından kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunduğunu belirtti. Kuralı, "İzmir Modeli"nin sosyal politika alanında örnek teşkil ettiğini ve kadınların güçlenmesine yönelik projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

"Yaşam hakkı siyasi hesaplara kurban edilemez"

Sözlerinin sonunda tüm kadınlara birlik çağrısı yapan Kuralı, amaçlarının sadece acıyı dile getirmek olmadığını vurguladı. Kuralı, kadın cinayetlerini durdurmanın mümkün olduğunu belirterek, şu güçlü mesajı verdi:

"Bugün burada sadece bir acıyı haykırmak için değil; yaşam hakkının, adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün bu ülkenin tüm kadınlarına eksiksiz şekilde sağlanması için bir aradayız. Kadınların yaşam hakkı, çocukların güvenliği ve bu toplumun geleceği; siyasi hesaplara, ideolojik tercihlere ve eril zihniyete kurban edilemez."

CHP'li Meclis Üyesi, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca bir günlük değil, sürekli bir kamusal sorumluluk olduğunun altını çizerek, İzmir'in bu mücadelede tüm kadınlarla omuz omuza olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.